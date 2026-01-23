Kings Nations 2026 entrega a maior audiência da história da Kings League

Final no Allianz Parque reúne mais de 41 mil torcedores, gera bilhões de impressões e confirma o Brasil como um dos mercados mais engajados / Crédito: Jogada 10

A Kings League atingiu um novo patamar com a realização da Kings World Cup Nations 2026. O torneio de seleções da liga de futebol de sete criada por Gerard Piqué tornou-se o maior evento da história da organização em alcance digital, audiência em transmissões ao vivo e impacto global. Ao longo da competição, foram registradas mais de 1,6 bilhão de impressões nas redes sociais. Também soma-se mais de 120 milhões de visualizações acumuladas em livestreams, números inéditos para um evento da Kings League. A grande final, disputada no dia 17 de janeiro, levou 41.316 torcedores ao Allianz Parque, em São Paulo. Aliás, o número ficou muito próximo de superar o recorde histórico do estádio e criando um dos ambientes mais marcantes já vistos na liga.

Dentro de campo, a Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e levantou o troféu após uma vitória contundente por 6 a 2 sobre o Chile. O presidente do torneio, Ronaldo Fenômeno, foi o responsável por entregar a taça aos campeões.

Presenças estreladas O evento também contou com a presença de grandes nomes do futebol e do entretenimento digital. Ícones como Ronaldo, Neymar, Bebeto, Denílson, Zé Roberto e Maicon marcaram presença. Assim como criadores e streamers de destaque, entre eles Gaules, Jon Vlogs, Nyvi, Blur, DjMaRiiO, John Nellis, entre outros, fortalecendo a proposta de unir esporte e conteúdo. Para Djamel Agaoua, CEO da Kings League, o torneio simboliza um salto definitivo do projeto. “Os torneios da Kings League são potências em redes sociais e streaming que engajam milhões de fãs ao redor do mundo. A Kings World Cup Nations 2026 foi nosso quarto grande torneio internacional e o maior de todos — não apenas em números de audiência, mas também na escala da produção e seu impacto global. A atmosfera no Brasil, combinada com uma distribuição verdadeiramente global, reforça o status da Kings League como uma propriedade de esporte e entretenimento global escalável”, afirmou. A Kings League no mundo todo Outro marco importante foi a distribuição internacional do evento. Afinal, pela primeira vez, a Kings League contou com cobertura global em todos os territórios. Uma nova parceria com a DAZN garantiu transmissões via TV e streaming em mais de 200 países, somando-se a um grupo de cerca de 20 parceiros, que inclui ESPN/Disney+ na América Latina, France TV, CazéTV e Xsports no Brasil, MBC Group no Oriente Médio, ABEMA no Japão e Naver na Coreia.