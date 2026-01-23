Kings Nations 2026 entrega a maior audiência da história da Kings League

Kings Nations 2026 entrega a maior audiência da história da Kings LeagueFinal no Allianz Parque reúne mais de 41 mil torcedores, gera bilhões de impressões e confirma o Brasil como um dos mercados mais engajados
A Kings League atingiu um novo patamar com a realização da Kings World Cup Nations 2026. O torneio de seleções da liga de futebol de sete criada por Gerard Piqué tornou-se o maior evento da história da organização em alcance digital, audiência em transmissões ao vivo e impacto global.
Ao longo da competição, foram registradas mais de 1,6 bilhão de impressões nas redes sociais. Também soma-se mais de 120 milhões de visualizações acumuladas em livestreams, números inéditos para um evento da Kings League. A grande final, disputada no dia 17 de janeiro, levou 41.316 torcedores ao Allianz Parque, em São Paulo. Aliás, o número ficou muito próximo de superar o recorde histórico do estádio e criando um dos ambientes mais marcantes já vistos na liga.
Dentro de campo, a Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e levantou o troféu após uma vitória contundente por 6 a 2 sobre o Chile. O presidente do torneio, Ronaldo Fenômeno, foi o responsável por entregar a taça aos campeões.
Presenças estreladas
O evento também contou com a presença de grandes nomes do futebol e do entretenimento digital. Ícones como Ronaldo, Neymar, Bebeto, Denílson, Zé Roberto e Maicon marcaram presença. Assim como criadores e streamers de destaque, entre eles Gaules, Jon Vlogs, Nyvi, Blur, DjMaRiiO, John Nellis, entre outros, fortalecendo a proposta de unir esporte e conteúdo. Para Djamel Agaoua, CEO da Kings League, o torneio simboliza um salto definitivo do projeto.
“Os torneios da Kings League são potências em redes sociais e streaming que engajam milhões de fãs ao redor do mundo. A Kings World Cup Nations 2026 foi nosso quarto grande torneio internacional e o maior de todos — não apenas em números de audiência, mas também na escala da produção e seu impacto global. A atmosfera no Brasil, combinada com uma distribuição verdadeiramente global, reforça o status da Kings League como uma propriedade de esporte e entretenimento global escalável”, afirmou.
A Kings League no mundo todo
Outro marco importante foi a distribuição internacional do evento. Afinal, pela primeira vez, a Kings League contou com cobertura global em todos os territórios. Uma nova parceria com a DAZN garantiu transmissões via TV e streaming em mais de 200 países, somando-se a um grupo de cerca de 20 parceiros, que inclui ESPN/Disney+ na América Latina, France TV, CazéTV e Xsports no Brasil, MBC Group no Oriente Médio, ABEMA no Japão e Naver na Coreia.
A Kings World Cup Nations é o torneio anual de seleções da liga. A competição teve em 2026 sua segunda edição, após a estreia realizada na Itália, em janeiro de 2025. Além disso, o evento leva para o cenário internacional os principais elementos que tornaram a competição popular: regras próprias que aceleram o jogo, partidas imprevisíveis, equipes lideradas por influenciadores e um forte foco no entretenimento voltado ao público nativo digital.
Os recordes alcançados nesta edição reforçam a ascensão da Kings League como uma das marcas esportivas mais influentes do mundo impulsionadas por criadores de conteúdo. Aliás, desde sua criação, na Espanha, em 2022, a liga expandiu rapidamente sua presença, com campeonatos nacionais na Europa, América Latina e Oriente Médio.