Jornalista revela detalhes contratuais de Vegetti com o Cerro Porteño

Pirata vai receber, de maneira fixa, menos do que ganhava no Vasco / Crédito: Jogada 10

Na última quarta-feira (21), o Cerro Porteño anunciou a chegada de um nome conhecido do público brasileiro para o seu comando de ataque. Afinal, a representação paraguaia oficializou a contratação de Pablo Vegetti, centroavante que defendeu o Vasco entre 2023 e 2025. No período, foram 141 jogos com 60 gols e seis assistências. Aos 37 anos, Vegetti assinou por três anos com o clube de Assunção, algo que mobilizou ainda mais a imprensa paraguaia para buscar detalhes sobre o acordo. Não por acaso, o jornalista Bruno Pont revelou quais seriam as condições do vínculo, especialmente, no âmbito financeiro.

Com o intuito de baratear o custo da operação, Cerro Porteño e o atacante argentino fizeram um “parcelamento” da compra dos direitos econômicos do atleta. Desse modo, o clube se comprometeu a pagar, diretamente ao jogador, 500 mil dólares (R$ 2,6 milhão, na atual cotação) em 2026, 2027 e 2028. Logo, totalizando a quantia de US$ 1,5 milhão (R$ 7,9 milhões).