Jornalista revela detalhes contratuais de Vegetti com o Cerro Porteño

Jornalista revela detalhes contratuais de Vegetti com o Cerro PorteñoPirata vai receber, de maneira fixa, menos do que ganhava no Vasco
Na última quarta-feira (21), o Cerro Porteño anunciou a chegada de um nome conhecido do público brasileiro para o seu comando de ataque. Afinal, a representação paraguaia oficializou a contratação de Pablo Vegetti, centroavante que defendeu o Vasco entre 2023 e 2025. No período, foram 141 jogos com 60 gols e seis assistências.
Aos 37 anos, Vegetti assinou por três anos com o clube de Assunção, algo que mobilizou ainda mais a imprensa paraguaia para buscar detalhes sobre o acordo. Não por acaso, o jornalista Bruno Pont revelou quais seriam as condições do vínculo, especialmente, no âmbito financeiro.
Com o intuito de baratear o custo da operação, Cerro Porteño e o atacante argentino fizeram um “parcelamento” da compra dos direitos econômicos do atleta. Desse modo, o clube se comprometeu a pagar, diretamente ao jogador, 500 mil dólares (R$ 2,6 milhão, na atual cotação) em 2026, 2027 e 2028. Logo, totalizando a quantia de US$ 1,5 milhão (R$ 7,9 milhões).
No caráter salarial, a composição para convencer Pablo Vegetti de defender o Cerro Porteño inclui ascensão gradativa nos anos de contrato. Isso faz com que o valor inicial de 87,5 mil dólares mensais (R$ 464,7 mil) suba para 91 mil dólares (R$ 483,3 mil), no próximo ano, e 100 mil dólares (R$ 531,1 mil) em 2028.
Em relação a bônus, o desempenho em números pode siginificar um considerável mecanismo para ultrapassar o último salário fixo de Vegetti no Vasco, calculado em R$ 760 mil. Afinal, caso some 30 gols na temporada, a quantia adicional seria de 150 mil dólares (R$ 796 mil). Também existe caráter progressivo deste modelo de bônus onde os outros estágios estão em 10, 20 e 25 gols com premiações de US$ 50 mil (R$ 265 mil), US$ 50 mil (R$ 265 mil) e US$ 25 mil (R$ 132,7 mil), respectivamente.