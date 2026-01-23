Internacional abre negociações com o Cuiabá pelo atacante Derik Lacerda

Internacional abre negociações com o Cuiabá pelo atacante Derik LacerdaJogador desperta o interesse do Colorado após se destacar pelo Sport na última edição do Brasileirão, mesmo com a queda dos pernambucanos
O Internacional dá sequência ao seu planejamento para preencher lacunas em seu elenco e já identificou alguns candidatos a reforços. Entre as carências que o Colorado ainda tenta suprir, o ataque é uma das prioridades. Assim, o Colorado mapeou o mercado e deu início a tratativas com o Cuiabá para contratar Derik Lacerda. A oferta inicial do clube gaúcho é para tentar fechar em definitivo com o atacante, de 26 anos.
Inclusive, no momento, o Dourado aceita apenas uma negociação que envolva a venda do jogador. Ou seja, inicialmente, não haveria a possibilidade de incluir jogadores para abater o valor da negociação. As informações são da “ESPN”.
Por outro lado, não foram revelados os montantes da negociação. Há algumas semanas, o Göztepe, da Turquia, realizou uma investida formal de 1,5 milhão de euros pelo jogador. Entretanto, o Cuiabá não concordou em vender o atacante por esta quantia.
Derik Lacerda despertou o interesse do Internacional e outros clubes do Brasil após a sua passagem por empréstimo pelo Sport na temporada passada. Na ocasião, mesmo com o rebaixamento da equipe, ele se destacou pelo Leão da Ilha do Retiro. Isso porque fez seis gols em 17 partidas pelo Brasileirão.
O desempenho, aliás, o permitiu ser o artilheiro do time naquela edição do torneio, porém a sua reta final no Sport foi marcada por polêmicas. Afinal, o clube pernambucano decidiu pelo seu afastamento do grupo e justificou que os motivos foram atos de indisciplina.
Internacional deseja contratar mais três reforços
A intenção do Colorado é fazer mais três contratações. Além do atacante, as outras prioridades são pelo menos mais um zagueiro e um lateral-esquerdo. Um outro alvo do setor ofensivo do Inter é o centroavante Alerrandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024 pelo Vitória.
O jogador pertence ao CSKA Moscou, da Rússia, e o Internacional tenta convencer o clube europeu a liberar o jogador brasileiro, assim como conseguiu com o argentino Rodrigo Villagra. A argumentação é basicamente a mesma, já que em sua segunda temporada Alerrandro teve poucas chances de jogar até aqui. Neste intervalo, são apenas 26 partidas.