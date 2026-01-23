Internacional abre negociações com o Cuiabá pelo atacante Derik Lacerda

Jogador desperta o interesse do Colorado após se destacar pelo Sport na última edição do Brasileirão, mesmo com a queda dos pernambucanos / Crédito: Jogada 10

O Internacional dá sequência ao seu planejamento para preencher lacunas em seu elenco e já identificou alguns candidatos a reforços. Entre as carências que o Colorado ainda tenta suprir, o ataque é uma das prioridades. Assim, o Colorado mapeou o mercado e deu início a tratativas com o Cuiabá para contratar Derik Lacerda. A oferta inicial do clube gaúcho é para tentar fechar em definitivo com o atacante, de 26 anos. Inclusive, no momento, o Dourado aceita apenas uma negociação que envolva a venda do jogador. Ou seja, inicialmente, não haveria a possibilidade de incluir jogadores para abater o valor da negociação. As informações são da “ESPN”.

Por outro lado, não foram revelados os montantes da negociação. Há algumas semanas, o Göztepe, da Turquia, realizou uma investida formal de 1,5 milhão de euros pelo jogador. Entretanto, o Cuiabá não concordou em vender o atacante por esta quantia.

Derik Lacerda despertou o interesse do Internacional e outros clubes do Brasil após a sua passagem por empréstimo pelo Sport na temporada passada. Na ocasião, mesmo com o rebaixamento da equipe, ele se destacou pelo Leão da Ilha do Retiro. Isso porque fez seis gols em 17 partidas pelo Brasileirão.