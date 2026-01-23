Inter de Milão sai atrás, mas vira e goleia o Pisa pelo Italiano

Inter de Milão sai atrás, mas vira e goleia o Pisa pelo ItalianoDimarco sai do banco ainda no primeiro tempo após Inter sair atrás por 2 a 0 e come a bola na virada para 6 a 2. Mais líder do que nunca!
A Inter de Milão conseguiu uma impressionante virada por 6 a 2 para cima do Pisa, no Giuseppe Meazza, em Milão, nesta sexta-feira (23/1). A noite foi especial para Dimarco, que saiu do banco ainda no primeiro tempo para ajudar a construir a impressionante remontada, válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Além dele, Zielinski, Lautaro, Espósito, Bonny e Mkhitaryan marcaram para os donos da casa, enquanto Moreo, com dois gols, marcou pelos visitantes.
Com mais um triunfo, a Inter amplia a vantagem na ponta da Serie A, agora com 52 pontos. Já são seis a mais que o Milan, que ainda joga na rodada. O Pisa, por sua vez, cai para a lanterninha da competição. São apenas 14 pontos para o time da Toscana, que só venceu uma partida da Serie A até o momento.
Primeiro tempo maluco
Quem esperava uma grande atuação da Inter, se frustrou no começo do primeiro tempo. Afinal, os visitantes “insólitos” abriram 2 a 0 com apenas 23′. Logo aos 10′, o time toscano abriu o placar de maneira pitoresca, aliás. Mkhitaryan recuou displicentemente para Sommer, que saiu da área para dominar. Mesmo com seus companheiros marcados, ele insistiu e tentou o passe, errando feio. Moreo aproveitou o presente e, do meio da rua, mandou de cobertura, já saindo para o abraço antes mesmo de a bola, inevitavelmente, balançar as redes da Inter.
Aos 23′, o mesmo Moreo viria a dobrar a vantagem toscana após cabeçada em cobrança de escanteio da esquerda: 2 a 0. Impaciente, o técnico Cristian Chivu se obrigou a mexer ainda no primeiro tempo, tirando o brasileiro Luís Henrique para a entrada de Dimarco. O ex-Botafogo saiu debaixo de vaias da torcida interista, aliás. Logo em seu primeiro lance, Dimarco participou de lance que gerou pênalti para a Inter, por mão de Canestrelli. Zielisnki cobrou com força e diminuiu, aos 38′. Dois minutos mais tarde, Dimarco cruzou da esquerda e Lautaro testou firme para deixar tudo igual de maneira relâmpago. Ainda dava tempo para Espósito virar! Lautaro fez linda jogada, abriu para Bastoni, que cruzou na medida para o camisa 94, que, de cabeça, virou o jogo, aos 45′.
Segundo tempo continua a chuva de gols
Mesmo com a vantagem no placar, a Inter seguiu buscando o quarto gol, ainda que sem criar chances tão claras. Na melhor delas, Dimarco chutou para o gol vazio, mas Calabresi surgiu “do nada” para desviar e mandar na trave. O próprio zagueiro, em cabeçada, quase empatou, na única boa chance do Pisa na etapa final. E o craque do jogo fez o quarto.
Aos 36′, cruzamento perfeito de Thuram para Dimarco, que com uma espécie de sem pulo, pegou de primeira. A bola só entrou após bater nas duas traves, para alívio do torcedor interista. Ainda houve tempo para mais dois gols. Primeiro, Dimarco deu assistência em golaço de Bonny, aos 42′, transformando a vitória a goleada em Milão. Nos acréscimos, por fim, Mkhitaryan, de cabeça, deu números finais ao prélio: 6 a 2.
Próximos passos
Agora, a Inter vai para um dos jogos mais importantes da temporada. Afinal, na quarta-feira (28/1), visita o Borussia Dortmund, na Alemanha, pela oitava e última rodada da fase de Liga da Champions. Em 14º, a equipe precisa vencer e secar rivais se quiser terminar entre os oito primeiros. Pelo Italiano, o próximo compromisso também é fora de casa: no dia 1º de fevereiro, encara a Cremonese, pela 23ª rodada da Serie A. O Pisa, que só tem o Campeonato Italiano pela frente, joga somente no outro sábado (31/1), às 11h (de Brasília), quando recebe o Sassuolo, também pela #23.