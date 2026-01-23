Inter de Milão sai atrás, mas vira e goleia o Pisa pelo Italiano

Dimarco sai do banco ainda no primeiro tempo após Inter sair atrás por 2 a 0 e come a bola na virada para 6 a 2. Mais líder do que nunca! / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão conseguiu uma impressionante virada por 6 a 2 para cima do Pisa, no Giuseppe Meazza, em Milão, nesta sexta-feira (23/1). A noite foi especial para Dimarco, que saiu do banco ainda no primeiro tempo para ajudar a construir a impressionante remontada, válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Além dele, Zielinski, Lautaro, Espósito, Bonny e Mkhitaryan marcaram para os donos da casa, enquanto Moreo, com dois gols, marcou pelos visitantes. Com mais um triunfo, a Inter amplia a vantagem na ponta da Serie A, agora com 52 pontos. Já são seis a mais que o Milan, que ainda joga na rodada. O Pisa, por sua vez, cai para a lanterninha da competição. São apenas 14 pontos para o time da Toscana, que só venceu uma partida da Serie A até o momento.

LEIA MAIS: PSG vence Auxerre fora de casa e vai dormir na liderança do Francês

Primeiro tempo maluco Quem esperava uma grande atuação da Inter, se frustrou no começo do primeiro tempo. Afinal, os visitantes “insólitos” abriram 2 a 0 com apenas 23′. Logo aos 10′, o time toscano abriu o placar de maneira pitoresca, aliás. Mkhitaryan recuou displicentemente para Sommer, que saiu da área para dominar. Mesmo com seus companheiros marcados, ele insistiu e tentou o passe, errando feio. Moreo aproveitou o presente e, do meio da rua, mandou de cobertura, já saindo para o abraço antes mesmo de a bola, inevitavelmente, balançar as redes da Inter. Aos 23′, o mesmo Moreo viria a dobrar a vantagem toscana após cabeçada em cobrança de escanteio da esquerda: 2 a 0. Impaciente, o técnico Cristian Chivu se obrigou a mexer ainda no primeiro tempo, tirando o brasileiro Luís Henrique para a entrada de Dimarco. O ex-Botafogo saiu debaixo de vaias da torcida interista, aliás. Logo em seu primeiro lance, Dimarco participou de lance que gerou pênalti para a Inter, por mão de Canestrelli. Zielisnki cobrou com força e diminuiu, aos 38′. Dois minutos mais tarde, Dimarco cruzou da esquerda e Lautaro testou firme para deixar tudo igual de maneira relâmpago. Ainda dava tempo para Espósito virar! Lautaro fez linda jogada, abriu para Bastoni, que cruzou na medida para o camisa 94, que, de cabeça, virou o jogo, aos 45′. Segundo tempo continua a chuva de gols Mesmo com a vantagem no placar, a Inter seguiu buscando o quarto gol, ainda que sem criar chances tão claras. Na melhor delas, Dimarco chutou para o gol vazio, mas Calabresi surgiu “do nada” para desviar e mandar na trave. O próprio zagueiro, em cabeçada, quase empatou, na única boa chance do Pisa na etapa final. E o craque do jogo fez o quarto.