Hugo Souza admite falha em gol do Santos contra o Corinthians: “Fui infeliz”

Goleiro reconhece infelicidade no lance decisivo, critica marcação que originou o gol santista, mas valoriza empate do Timão / Crédito: Jogada 10

O clássico entre Santos e Corinthians terminou empatado em 1 a 1, nesta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, mas deixou sentimentos distintos no lado alvinegro. Após o apito final, o goleiro Hugo Souza falou na zona mista, reconheceu a própria falha no gol de empate marcado por Gabigol, em cobrança de falta nos acréscimos, mas não poupou críticas à arbitragem. O arqueiro admitiu que poderia ter tido melhor desfecho na jogada. Embora tenha destacado a dificuldade da cobrança executada pelo atacante santista.

“É uma bola rápida, a barreira de fazer ali é difícil, bola no meio da meia-lua. O Gabriel conseguiu acertar o único espaço que tinha. Fui infeliz na jogada, essa é uma bola complicada, eu fui infeliz”, disse o goleiro corintiano.

O Corinthians havia saído na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Yuri Alberto, e controlava a vantagem até o fim da partida. No entanto, o empate do Santos veio após uma falta cometida por Gustavo Henrique sobre Lautaro Díaz. Lance que gerou forte contestação dos jogadores do Timão e também do técnico Dorival Júnior. “Ficou claro que foi um erro da arbitragem. A gente está cansado de falar da arbitragem, de alguma forma eles acabam interferindo no jogo. Hoje foi mais uma vez assim. Foi claro que o Gustavo pega a bola e o cara pisa nele”, completou Hugo. Empate não foi um mau resultado Apesar da frustração pelo empate fora de casa, o goleiro valorizou o desempenho da equipe e apontou a necessidade de ser mais decisivo quando tem a vantagem no placar.