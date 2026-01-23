Globo amplia elenco fixo da GE TV e promove repórteres a apresentadores

Emissora também amplia a área de atuação da GE TV ao definir uma representante que comandará transmissões de Belo Horizonte / Crédito: Jogada 10

Pelo crescimento de exigências com um aumento de eventos para este ano, a Globo decidiu ampliar o elenco fixo da GE TV. Assim, a emissora da família Marinho identificou a necessidade de ter mais apresentadores em seu projeto digital. Com isso, o maior grupo de comunicação do país concedeu promoção a dois repórteres, Pedro Rocha e Ludi Cianci, para exercer a nova função. Portanto, os dois profissionais passarão a participar com maior frequência de programas na proposta digital da Globo ao lado de nomes já conhecidos e que estão desde o início na GE TV. No caso, outros comunicadores como Bruno Formiga, Fred Bruno, Jordana Araújo, Jorge Iggor, Luana Maluf, Mariana Spinelli e Sofia Miranda.

Pedro Rocha continuará com a redação da emissora em São Paulo como a sua sede. Inclusive, a escolha em promover Ludi Cianci representa um movimento de expansão da área de atuação da Globo. Isso porque ela será a primeira apresentadora em Belo Horizonte. Deste modo, a profissional de comunicação conduzirá transmissões diretamente da capital mineira. A propósito, a dupla fará sua estreia na GE TV nos próximos dias. A informação é da coluna “F5”, da “Folha de São Paulo”.

Em seu projeto digital, aliás, a emissora da família Marinho exibirá competições como o Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo e até a Libertadores. Pedro Rocha é funcionário da Globo há mais de dez anos e acumula passagens por algumas parceiras do veículo de comunicação pelo país. Trajetórias dos comunicadores pela Globo O repórter já atuou em afiliadas de Mato Grosso, Minas Gerais e até Santa Catarina. Ele passou a ser membro da equipe de esportes de São Paulo a partir de 2022, especialmente com a produção de reportagens do Globo Esporte local e Esporte Espetacular, que é exibido aos domingos.