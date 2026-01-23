Gaviões da Fiel é liberada para voltar aos jogos do Corinthians em São Paulo

Punição à torcida uniformizada estava em vigor desde o final de dezembro do ano passado / Crédito: Jogada 10

A Gaviões da Fiel, torcida uniformizada ligada ao Corinthians, recebeu nesta sexta-feira (23) liberação para retornar aos estádios em São Paulo, após decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF) baseada em recomendação do Ministério Público. A medida encerra suspensão iniciada no fim do ano passado, em 11 de dezembro. A Federação informou que a orientação do Ministério Público ainda estabelece condições para o retorno do grupo. Entre elas, consta autorização para entrada de sete instrumentos, uma faixa e um bandeirão. A entidade esclareceu que a Polícia Militar pode alterar essa quantidade conforme avaliação feita em cada jogo.

Entenda a origem da punição à Gaviões da Fiel A suspensão teve origem em recomendação do promotor Roberto Bacal. O promotor apontou envolvimento do grupo em confronto com torcedores do São Paulo na Rua Conselheiro Carrão, no Bixiga, bairro de São Paulo. O episódio ocorreu após partida entre os clubes, no fim de novembro de 2025, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O Ministério Público analisou imagens e relatórios para embasar a recomendação. No documento enviado à Federação, o promotor descreveu a ocorrência como confronto com uso de objetos e artefatos. O texto mencionou presença de bombas e explosivos. O registro também citou impacto na rotina de moradores da região após o ocorrido. Antes dessa suspensão, a Federação havia autorizado retorno de grupos de torcedores do Corinthians no fim de outubro. A liberação ocorreu após período de seis meses de punição. A sanção anterior resultou do uso de rojões e sinalizadores em partida do Campeonato Paulista. A decisão de outubro envolveu diálogo entre dirigentes, autoridades e representantes dos grupos. As partes se reuniram com membros do Ministério Público e do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar. O encontro resultou na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta.