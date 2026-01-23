Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FPF afasta árbitro envolvido em polêmicas no clássico

Federação retirou o nome de Lucas Canetto Belotte da escala da próxima rodada do Paulistão e árbitro iniciará revisão na próxima semana
A Federação Paulista de Futebol afastou o árbitro Lucas Canetto Belotte dos jogos da próxima rodada do Campeonato Paulista. Belotte apitou o clássico entre Santos e Corinthians na noite da última quinta-feira (22) e se envolveu em polêmicas no lance do gol de empate alvinegro.

Nos próximos dias, o árbitro passará por uma revisão de conceitos da arbitragem e treinamentos específicos para a função. Belotte estava escalado para atuar no VAR no jogo entre Capivariano e Primavera, no próximo domingo (25).

A avaliação interna é que Belotte teve uma atuação muito ruim no clássico alvinegro. Ao todo, o árbitro distribuiu 14 cartões amarelos ao longo da partida e esteve envolvido no lance capital da partida. Nos acréscimos, Lucas apontou uma falta de Gustavo Henrique em Lautaro Díaz. Na cobrança, Gabigol marcou e empatou o jogo.

Na entrevista coletiva, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, creditou o empate à atuação da arbitragem e reclamou da atuação de Belotte.

“O jogo está creditado o resultado na arbitragem. Quando ele é quarto árbitro, já se impõe de forma agressiva e desrespeitosa com todos. Influenciou e nos tirou a possibilidade do resultado pelo que fizemos”, destacou.

