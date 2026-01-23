Fortaleza encaminha rescisão de contrato com Deyverson

Atacante entendeu o momento do clube e acertou as condições ofertadas pela diretoria do Leão do Pici para o fim do vínculo / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza encaminhou a rescisão de contrato com Deyverson. O jogador já estava treinando separado do elenco juntamente com Diogo Barbosa e Helton Leite, e deixará o Leão do Pici após o rebaixamento à Segunda Divisão do Brasileirão. Os custos do atacante, de 34 anos, giravam em torno de R$ 800 mil mensais ao clube cearense. Deyverson tinha contrato até o fim de 2026 com Fortaleza. De acordo com o “Diário do Nordeste”, o atleta entendeu o momento do clube e acertou as condições ofertadas pela diretoria do Leão do Pici, que espera finalizar a situação nos próximos dias.

O rebaixamento no último Campeonato Brasileiro tornou a permanência do atacante insustentável por conta dos altos valores. Além dele, deixaram o clube nomes importantes, como Lucero e Mancuso. Vale lembrar que Deyverson chegou ao Fortaleza em março de 2025 por R$ 7 milhões, pagos ao Atlético.