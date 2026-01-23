Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza encaminha rescisão de contrato com Deyverson

Fortaleza encaminha rescisão de contrato com Deyverson

Atacante entendeu o momento do clube e acertou as condições ofertadas pela diretoria do Leão do Pici para o fim do vínculo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza encaminhou a rescisão de contrato com Deyverson. O jogador já estava treinando separado do elenco juntamente com Diogo Barbosa e Helton Leite, e deixará o Leão do Pici após o rebaixamento à Segunda Divisão do Brasileirão. Os custos do atacante, de 34 anos, giravam em torno de R$ 800 mil mensais ao clube cearense.

Deyverson tinha contrato até o fim de 2026 com Fortaleza. De acordo com o “Diário do Nordeste”, o atleta entendeu o momento do clube e acertou as condições ofertadas pela diretoria do Leão do Pici, que espera finalizar a situação nos próximos dias.

O rebaixamento no último Campeonato Brasileiro tornou a permanência do atacante insustentável por conta dos altos valores. Além dele, deixaram o clube nomes importantes, como Lucero e Mancuso. Vale lembrar que Deyverson chegou ao Fortaleza em março de 2025 por R$ 7 milhões, pagos ao Atlético.

No entanto, o jogador não teve uma passagem positiva pelo clube. Durante a última temporada, foi afastado por Renato Paiva, que ficou pouco tempo no cargo por conta de maus resultados. A chegada de Martín Palermo fez com que o atacante retornasse à lista dos relacionados para os jogos do Brasileirão.

Alguns fatos marcaram a temporada de Deyverson no Fortaleza. Entre eles, o empurrão em Moisés, que acabou lesionado o companheiro, além das diversas simulações que renderam críticas da torcida. No total, disputou 37 partidas, com nove gols e uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar