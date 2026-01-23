Fluminense recusa oferta milionária do Boca e oferece aumento para segurar Kevin Serna

Fluminense recusa oferta milionária do Boca e oferece aumento para segurar Kevin SernaTricolor rejeita proposta de R$ 26 milhões, comunica agente que atacante é inegociável e planeja reajuste salarial após atuação de gala
O Fluminense agiu rápido nos bastidores para blindar um de seus principais destaques neste início de temporada. Após o atacante Kevin Serna despertar o forte interesse do Boca Juniors, a diretoria tricolor adotou uma postura firme e decidiu não negociar o atleta. Nesse sentido, o clube carioca recusou a investida milionária dos argentinos e, além disso, iniciou um movimento para valorizar o jogador financeiramente, garantindo sua permanência e satisfação no Rio de Janeiro.
Recentemente, a importância de Serna para o elenco ficou evidente dentro das quatro linhas. Por exemplo, na última quinta-feira (22), o colombiano saiu do banco de reservas para mudar a história do confronto contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. A saber, ele foi fundamental para a virada do time, marcando os dois gols que garantiram a vitória por 3 a 2. Diante disso, o desempenho de gala apenas reforçou a convicção do departamento de futebol sobre a necessidade de mantê-lo.
A oferta do Boca e a contrapartida do Fluminense
Entretanto, o assédio externo foi pesado. Visto que monitorava o atleta, o Boca Juniors chegou a formalizar uma proposta robusta de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 26 milhões na cotação atual) para tirar o atacante das Laranjeiras. Contudo, o Fluminense não aceitou os valores e comunicou oficialmente ao empresário do jogador que não pretende vendê-lo neste momento, encerrando qualquer possibilidade de negócio nesta janela.
Consequentemente, para evitar qualquer insatisfação por parte do atleta diante da recusa de uma transferência internacional, a diretoria agiu proativamente. Portanto, reconhecendo seu valor crescente para a equipe, o clube ofereceu um aumento salarial a Serna. Vale lembrar que o colombiano chegou ao Tricolor em 2024 e se tornou uma peça-chave do elenco. Por fim, o Fluminense está resguardado contratualmente, já que o vínculo atual do atacante é válido até dezembro de 2027.
