Fluminense recusa oferta milionária do Boca e oferece aumento para segurar Kevin Serna

O Fluminense agiu rápido nos bastidores para blindar um de seus principais destaques neste início de temporada. Após o atacante Kevin Serna despertar o forte interesse do Boca Juniors, a diretoria tricolor adotou uma postura firme e decidiu não negociar o atleta. Nesse sentido, o clube carioca recusou a investida milionária dos argentinos e, além disso, iniciou um movimento para valorizar o jogador financeiramente, garantindo sua permanência e satisfação no Rio de Janeiro.

Recentemente, a importância de Serna para o elenco ficou evidente dentro das quatro linhas. Por exemplo, na última quinta-feira (22), o colombiano saiu do banco de reservas para mudar a história do confronto contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. A saber, ele foi fundamental para a virada do time, marcando os dois gols que garantiram a vitória por 3 a 2. Diante disso, o desempenho de gala apenas reforçou a convicção do departamento de futebol sobre a necessidade de mantê-lo.