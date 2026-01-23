Fluminense negocia saída do atacante Keno, alvo do Coritiba

O Coritiba acompanha de perto a situação do atacante Keno, que pode deixar o Fluminense nos próximos dias. O atacanate e o clube carioca estão em tratativas para definir como será feita a rescisão contratual, ainda sem acordo definitivo. A informação é do “ge”.

Entre as alternativas em discussão, uma saída amigável aparece como possibilidade. Caso as partes acertem os termos do distrato, Keno ficaria livre no mercado e, assim, com caminho aberto para fechar com os paranaenses. Tal possibilidade é a mais viável, já que permitiria ao atleta seguir sua carreira sem pendências jurídicas ou financeiras.