Fluminense negocia saída do atacante Keno, alvo do Coritiba

Fluminense negocia saída do atacante Keno, alvo do CoritibaPossível rescisão contratual abriria caminho para Keno assinar com o Coritiba; conversas continuam
O Coritiba acompanha de perto a situação do atacante Keno, que pode deixar o Fluminense nos próximos dias. O atacanate e o clube carioca estão em tratativas para definir como será feita a rescisão contratual, ainda sem acordo definitivo. A informação é do “ge”.
Entre as alternativas em discussão, uma saída amigável aparece como possibilidade. Caso as partes acertem os termos do distrato, Keno ficaria livre no mercado e, assim, com caminho aberto para fechar com os paranaenses. Tal possibilidade é a mais viável, já que permitiria ao atleta seguir sua carreira sem pendências jurídicas ou financeiras.
O interesse do Coritiba em Keno reforça a estratégia do clube em buscar reforços experientes para a temporada. A chegada do atacante seria mais um movimento dentro de uma janela de transferências marcada por negociações intensas e pela tentativa de fortalecer o elenco em diferentes setores.
O clube alviverde, aliás, já recebeu outros nomes vindos do Tricolor das Laranjeiras nesta mesma janela. O jovem Joaquín Lavega foi cedido por empréstimo, enquanto o zagueiro Thiago Santos, após não renovar com o Fluminense, também acertou sua chegada ao Couto Pereira.
