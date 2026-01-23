Final da Kings League Nations fica a 141 torcedores de quebrar recorde do Allianz

Partida entre Brasil e Chile, que contou com a presença de Ronaldo e Neymar, quase alcança o maior público do estádio do Palmeiras

A decisão da segunda edição da Copa do Mundo da Kings League transformou o Allianz Parque em um grande palco do futebol de sete. Mesmo debaixo de forte chuva em São Paulo, 41.316 torcedores compareceram ao estádio para acompanhar a final entre Brasil e Chile. Número que ficou muito próximo do recorde histórico da arena, que pertence ao clássico entre Palmeiras e Corinthians, em abril de 2023, com 41.457 presentes.

O evento contou com a presença de diversas personalidades ligadas ao futebol e ao entretenimento. Com destaque para Ronaldo Fenômeno, presidente do torneio, e Neymar Jr., um dos principais embaixadores da Kings League. A atmosfera intensa nas arquibancadas ajudou a consolidar a final como um dos maiores momentos da história da competição.