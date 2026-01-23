Filha de ícone da NBA se torna a jogadora mais bem paga da história do futebol feminino

Atacante renova por três anos com o Washington Spirit após nova regra da NWSL permitir extrapolar o teto salarial

Trinity Rodman tornou-se a jogadora mais bem paga da história do futebol feminino ao assinar um novo contrato de três anos com o Washington Spirit. Com o acordo, a atacante passa a receber mais de 2 milhões de dólares por temporada (R$ 10,5 milhões).

Aos 23 anos, a internacional pela seleção dos EUA estava em fim de contrato e, por isso, foi beneficiada pela nova regra da NWSL conhecida como ‘Jogadora de Alto Impacto’. A medida permite que os clubes da liga norte-americana ultrapassem o teto salarial em até 1 milhão de dólares (R$ 5,3 milhões), desde que a atleta cumpra critérios específicos, como participação em jogos da seleção dos EUA e indicações a prêmios individuais.