Filha de ícone da NBA se torna a jogadora mais bem paga da história do futebol feminino

Filha de ícone da NBA se torna a jogadora mais bem paga da história do futebol femininoAtacante renova por três anos com o Washington Spirit após nova regra da NWSL permitir extrapolar o teto salarial
Trinity Rodman tornou-se a jogadora mais bem paga da história do futebol feminino ao assinar um novo contrato de três anos com o Washington Spirit. Com o acordo, a atacante passa a receber mais de 2 milhões de dólares por temporada (R$ 10,5 milhões).
Aos 23 anos, a internacional pela seleção dos EUA estava em fim de contrato e, por isso, foi beneficiada pela nova regra da NWSL conhecida como ‘Jogadora de Alto Impacto’. A medida permite que os clubes da liga norte-americana ultrapassem o teto salarial em até 1 milhão de dólares (R$ 5,3 milhões), desde que a atleta cumpra critérios específicos, como participação em jogos da seleção dos EUA e indicações a prêmios individuais.
Além disso, a norma segue modelo semelhante ao do ‘Jogador Designado’ da MLS, mecanismo criado para viabilizar a chegada de David Beckham à liga. No entanto, a mudança tem gerado críticas. A Associação de Jogadoras da NWSL, por exemplo, já apresentou queixas formais contra a regra.
Filha do ex-jogador da NBA Dennis Rodman, Trinity seguirá atuando no futebol norte-americano e, assim, adia uma possível transferência para o mercado europeu. Na última temporada, a atacante marcou sete gols em 20 partidas pelo Washington Spirit, equipe que acabou derrotada pelo Gotham FC na final da NWSL.
