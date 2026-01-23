Ex-jogador do Botafogo brinca e pede correção em postagem sobre saída de Savarino: “Refazer o texto”

Ex-lateral e atualmente comentarista avalia saída do venezuelano do Glorioso e ida para o Tricolor das Laranjeiras após novela / Crédito: Jogada 10

O Botafogo sofreu mais uma saída impactante entre os remanescentes no elenco da vitoriosa temporada de 2024. Após algumas reviravoltas na negociação, o meio-campista Savarino sacramentou a sua transferência para o Fluminense, rival estadual do Glorioso. O Tricolor das Laranjeiras anunciou o desfecho positivo nas tratativas, na última quinta-feira (22). Assim, a GE TV realizou uma postagem em seu perfil nas redes sociais para informar a mudança na carreira de Savarino. Desta forma, na legenda a emissora insinuou que o venezuelano “pulou o muro” pela rivalidade entre os clubes.

Rafael, ex-lateral, com passagem pelo Botafogo e atualmente comentarista do projeto digital da Globo apontou que há uma diferença entre as situações. Com isso, em tom de descontração, o ex-jogador pediu que a sua contratante consertasse a legenda da postagem. “@getv pular ou ser jogador não tem o mesmo sentido numa frase, por favor refazer o texto”, ressaltou Rafael acompanhado de risadas.