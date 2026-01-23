Ex-jogador do Botafogo brinca e pede correção em postagem sobre saída de Savarino: “Refazer o texto”Ex-lateral e atualmente comentarista avalia saída do venezuelano do Glorioso e ida para o Tricolor das Laranjeiras após novela
O Botafogo sofreu mais uma saída impactante entre os remanescentes no elenco da vitoriosa temporada de 2024. Após algumas reviravoltas na negociação, o meio-campista Savarino sacramentou a sua transferência para o Fluminense, rival estadual do Glorioso. O Tricolor das Laranjeiras anunciou o desfecho positivo nas tratativas, na última quinta-feira (22).
Assim, a GE TV realizou uma postagem em seu perfil nas redes sociais para informar a mudança na carreira de Savarino. Desta forma, na legenda a emissora insinuou que o venezuelano “pulou o muro” pela rivalidade entre os clubes.
Rafael, ex-lateral, com passagem pelo Botafogo e atualmente comentarista do projeto digital da Globo apontou que há uma diferença entre as situações. Com isso, em tom de descontração, o ex-jogador pediu que a sua contratante consertasse a legenda da postagem.
“@getv pular ou ser jogador não tem o mesmo sentido numa frase, por favor refazer o texto”, ressaltou Rafael acompanhado de risadas.
Crise tira Savarino do Botafogo
Além disso, a saída de Savarino do Botafogo ocorreu pelo momento turbulento que o clube passa. Desta forma, na tentativa de desfazer o transfer ban, que sofreu da Fifa, o Glorioso tenta encontrar maneiras de solucionar as pendências ainda vigentes com a Major League Soccer.
Inclusive, a entidade máxima do futebol aplicou a punição pela dívida que o clube de General Severiano contraiu depois de atrasar pagamentos ao Atlanta United. No caso, envolvendo a negociação para a chegada de Thiago Almada. Depois de haver um recuo do Botafogo nas negociações com o Fluminense, as partes voltaram a conversar.
Dessa vez, com o desfecho positivo, houve a manutenção do mesmo modelo da tratativa. O Alvinegro receberá uma compensação financeira, que gira em torno de cinco milhões de dólares (pouco mais de R$ 26 milhões na cotação atual). Além de Wallace Davi, promessa da base do Tricolor das Laranjeiras, em definitivo. Por outro lado, Savarino assinou contrato de quatro anos com o rival. A propósito, a duração de vínculo que o Fluminense propôs ao meio-campista foi maior em comparação ao que o Botafogo oferecia para concretizar a renovação.