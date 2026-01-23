Ex-Grêmio, Gustavo Nunes deixa o Brentford e acerta com o Swansea City

O mercado da bola na Inglaterra movimentou mais um nome brasileiro nesta quinta-feira (23). Nesse cenário, o atacante Gustavo Nunes, revelado nas categorias de base do Grêmio, foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Swansea City. Dessa forma, o jogador deixa o Brentford e assina por empréstimo até o fim da temporada europeia, com o objetivo de ganhar mais minutos em campo. O clube galês, que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês (Championship), confirmou a chegada do atleta em suas redes sociais.

Embora o destino seja o futebol europeu, o futuro de Gustavo poderia ter sido o retorno ao Brasil. Vale lembrar que, em julho de 2025, o Bahia demonstrou forte interesse no atleta e chegou a formalizar uma proposta de empréstimo ao Brentford. Contudo, a negociação não avançou naquele momento. Se o acordo com o Tricolor de Aço tivesse sido concretizado, a operação teria se tornado a maior compra da história de um clube do Nordeste, superando os valores pagos por Lucho Rodríguez.