Estados Unidos darão preferência de vistos a turistas com ingressos para a Copa do Mundo

Processo para a entrada de torcedores nos Estados Unidos com o intuito de assistir ao Mundial terá a parceria da Fifa / Crédito: Jogada 10

Em uma parceria com a Fifa, os Estados Unidos concordaram em dar preferência na disponibilização de vistos para turistas, que forem acompanhar a Copa do Mundo. Assim, a entidade máxima do futebol anunciou o começo da nova fase do Sistema de Agendamento de Entrevistas Prioritárias, projeto que visa ajudar os torcedores no processo para obter a liberação para entrar no país. O Mundial deste ano será a primeira edição da histórica que terá três anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México. Com 16 cidades-sede, a disputa do torneio ocorrerá entre junho e julho deste ano. De acordo com a Fifa, já estão abertas as inscrições para ter direito ao benefício.

Para ter acesso a esse privilégio, o torcedor necessita comprar os ingressos da Copa do Mundo no site oficial da Fifa e completar o formulário para a adesão. Ainda é possível os interessados se inscreverem na plataforma e quem quiser aderir vai receber uma mensagem com maiores informações do procedimento. A entidade máxima do futebol mundial, aliás, confirmou em novembro do ano passado que o “Fifa Pass” seria um projeto que sairia do papel. A certificação da concretização da proposta ocorreu em um evento na Casa Branca. Inclusive, a cerimônia contou com a presença de autoridades com importância mundial.