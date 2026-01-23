Estados Unidos darão preferência de vistos a turistas com ingressos para a Copa do Mundo

Estados Unidos darão preferência de vistos a turistas com ingressos para a Copa do MundoProcesso para a entrada de torcedores nos Estados Unidos com o intuito de assistir ao Mundial terá a parceria da Fifa
Em uma parceria com a Fifa, os Estados Unidos concordaram em dar preferência na disponibilização de vistos para turistas, que forem acompanhar a Copa do Mundo. Assim, a entidade máxima do futebol anunciou o começo da nova fase do Sistema de Agendamento de Entrevistas Prioritárias, projeto que visa ajudar os torcedores no processo para obter a liberação para entrar no país.
O Mundial deste ano será a primeira edição da histórica que terá três anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México. Com 16 cidades-sede, a disputa do torneio ocorrerá entre junho e julho deste ano. De acordo com a Fifa, já estão abertas as inscrições para ter direito ao benefício.
Para ter acesso a esse privilégio, o torcedor necessita comprar os ingressos da Copa do Mundo no site oficial da Fifa e completar o formulário para a adesão. Ainda é possível os interessados se inscreverem na plataforma e quem quiser aderir vai receber uma mensagem com maiores informações do procedimento.
A entidade máxima do futebol mundial, aliás, confirmou em novembro do ano passado que o “Fifa Pass” seria um projeto que sairia do papel. A certificação da concretização da proposta ocorreu em um evento na Casa Branca. Inclusive, a cerimônia contou com a presença de autoridades com importância mundial.
Copa do Mundo não influencia em mudança na imigração dos EUA
No caso, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, além do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e a secretária de segurança interna do país, Kristi Noem. Por sinal, na ocasião, a principal figura da entidade máxima do futebol mundial vibrou com o acerto. Especialmente devido ao aumento da rigorosidade nas exigências para imigração nos Estados Unidos.
Importante ressaltar que o “Fifa Pass” disponibilizará somente vistos de turismo para entrar no país. A propósito, o projeto não tem qualquer interferência na paralisação de vistos, que envolvem imigrantes de até 75 países. O governo Trump comunicou a mudança nas diretrizes neste contexto, na semana passada.
