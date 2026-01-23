Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esposa de Vanderlan, do Bragantino, atualiza estado de saúde do lateral após cirurgia cerebral

Esposa de Vanderlan, do Bragantino, atualiza estado de saúde do lateral após cirurgia cerebral

Lateral do clube paulista segue em repouso, sem acesso às redes sociais e sem previsão de retorno aos gramados
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A esposa do lateral Vanderlan, do Bragantino, usou as redes sociais nessa quinta-feira (22) para atualizar o estado do jogador após o procedimento médico realizado em São Paulo. A mensagem de Thamy Araújo buscou tranquilizar amigos, familiares e torcedores que tentaram contato nos últimos dias.

Thamy Araujo informou que o lateral passa bem e segue em recuperação, mas permanece sem acesso ao celular ou às redes sociais. Segundo ela, a orientação médica pede repouso e menos estímulos neste período inicial. O jogador, de 23 anos, recebeu diagnóstico de Malformação Arteriovenosa Cerebral (MAV) no fim do ano passado.

Diante das recomendações, a esposa assumiu a comunicação com pessoas próximas, torcedores e mídia. Ela explicou que, apesar das atualizações, ficará afastada das redes por alguns dias para se dedicar integralmente aos cuidados com Vanderlan.

“Aos amigos e familiares que não sabiam, fiquem tranquilos. Está tudo bem. Ele não está com celular ou rede social, caso precisem, podem falar comigo. Ficarei os próximos dias off daqui, sendo 100% pra ele e por ele. Quando tivermos alta, falo melhor com vocês”, escreveu.

Diagnóstico de Vanderlan

O pronunciamento ocorreu após o procedimento médico já comunicado pelo Bragantino, que confirmou o êxito na intervenção. A condição de Malformação Arteriovenosa Cerebral (MAV) é congênita e provoca uma ligação direta entre artérias e veias, sem a passagem pelos capilares, o que faz o sangue circular sob alta pressão.

Esse quadro pode enfraquecer os vasos ao longo do tempo e aumentar o risco de sangramentos cerebrais. Por isso, médicos indicaram a cirurgia como forma de correção e prevenção. Vanderlan inicia agora o período de recuperação e a previsão é de retorno aos gramados nos próximos meses, conforme a evolução clínica.

“Obrigada a todos pelas mensagens, orações e carinho. Faz toda diferença”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar