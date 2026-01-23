Esposa de Vanderlan, do Bragantino, atualiza estado de saúde do lateral após cirurgia cerebral

Lateral do clube paulista segue em repouso, sem acesso às redes sociais e sem previsão de retorno aos gramados / Crédito: Jogada 10

A esposa do lateral Vanderlan, do Bragantino, usou as redes sociais nessa quinta-feira (22) para atualizar o estado do jogador após o procedimento médico realizado em São Paulo. A mensagem de Thamy Araújo buscou tranquilizar amigos, familiares e torcedores que tentaram contato nos últimos dias. Thamy Araujo informou que o lateral passa bem e segue em recuperação, mas permanece sem acesso ao celular ou às redes sociais. Segundo ela, a orientação médica pede repouso e menos estímulos neste período inicial. O jogador, de 23 anos, recebeu diagnóstico de Malformação Arteriovenosa Cerebral (MAV) no fim do ano passado.

Diante das recomendações, a esposa assumiu a comunicação com pessoas próximas, torcedores e mídia. Ela explicou que, apesar das atualizações, ficará afastada das redes por alguns dias para se dedicar integralmente aos cuidados com Vanderlan.

“Aos amigos e familiares que não sabiam, fiquem tranquilos. Está tudo bem. Ele não está com celular ou rede social, caso precisem, podem falar comigo. Ficarei os próximos dias off daqui, sendo 100% pra ele e por ele. Quando tivermos alta, falo melhor com vocês”, escreveu. Diagnóstico de Vanderlan O pronunciamento ocorreu após o procedimento médico já comunicado pelo Bragantino, que confirmou o êxito na intervenção. A condição de Malformação Arteriovenosa Cerebral (MAV) é congênita e provoca uma ligação direta entre artérias e veias, sem a passagem pelos capilares, o que faz o sangue circular sob alta pressão. Esse quadro pode enfraquecer os vasos ao longo do tempo e aumentar o risco de sangramentos cerebrais. Por isso, médicos indicaram a cirurgia como forma de correção e prevenção. Vanderlan inicia agora o período de recuperação e a previsão é de retorno aos gramados nos próximos meses, conforme a evolução clínica.