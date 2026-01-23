Cruzeiro tem Cássio como dúvida para clássico contra o Atlético

Goleiro saiu machucado contra o Democrata-GV e ainda não sabe se será relacionado para duelo na Arena MRV, no domingo (25/1) / Crédito: Jogada 10

O goleiro Cássio segue como dúvida no Cruzeiro para o clássico contra o Atlético-MG, no domingo (25/1), na Arena MRV. Substituído na reta final do primeiro tempo na derrota por 1 a 0 para o Democrata-GV, na última quinta-feira (22/1), ele realizou trabalhos internos nesta sexta (23/1), mas ainda não tem presença garantida no clássico. Isso porque ele saiu durante o jogo no Mineirão por conta de uma contusão em dois dedos da mão esquerda. Já no fim da etapa inicial, após uma defesa, ele caiu com dores e, no intervalo, deu lugar ao jovem Otávio. Enquanto ficou no banco, colocou uma tala nos dedos médio e anelar, já iniciando processo de recuperação. Assim, segundo informações do “ge”, ele passará por um último teste neste sábado (24/1) para saber se terá condições de ir a campo.

Tite tem confiança em jovem goleiro do Cruzeiro Caso não seja o caso, Otávio seguirá no time, bem como o fez nas duas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro, em jogos contra Pouso Alegre (derrota por 2 a 1) e Tombense (vitória por 2 a 1), nos dias 10 e 15 de janeiro, respectivamente. Cássio retornou, jogando os 90 minutos da goleada por 5 a 0 sobre o Uberlândia, no dia 17, mas se machucou contra o Democrata, com Otávio voltando a ter chance. Ele tem apenas 20 anos e estreou profissionalmente exatamente em 2026. No entanto, o técnico Tite tem confiança no jovem, como reafirmou na coletiva após a derrota contra o time de Governador Valadares, no Mineirão. “Estou preocupado em relação a ele. Mas, se tiver que jogar o Otávio, vai jogar o Otávio, temos confiança”, disse. Com seis pontos por duas vitórias e duas derrotas em suas quatro partidas até agora, o Cruzeiro aparece na liderança do Grupo C. North Club, com cinco, e Itabirito e Athletic, com quatro, porém, estão na cola da Raposa. Se vencer o Atlético, no domingo, poderá dar grande passo às semifinais.