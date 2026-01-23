Coritiba busca a contratação de Tiquinho Soares, do Santos

Coritiba busca a contratação de Tiquinho Soares, do SantosSem espaço no Peixe após a chegada de Gabigol, centroavante busca rescisão amigável e vê no Coxa a chance de retomar protagonismo
O Coritiba tem um nome definido como prioridade para comandar o setor ofensivo na temporada de 2026. Trata-se de Tiquinho Soares, atualmente no Santos, que surge como o principal alvo da diretoria alviverde para assumir o papel de camisa 9 e dar mais peso ao ataque do Coxa.
Aos 35 anos, o centroavante vive um momento de baixa minutagem na Vila Belmiro. Apesar de ter contrato com o Santos até o fim de 2027, Tiquinho perdeu espaço por uma soma de fatores. Uma lesão muscular, diagnosticada como edema, comprometeu o início da temporada, enquanto mudanças no comando técnico e a chegada de Gabigol acabaram empurrando o atacante para a reserva.
Os números de 2025 refletem esse cenário de instabilidade. Tiquinho entrou em campo 40 vezes, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências. Desempenho distante daquele que já viveu nos últimos anos. Diante disso, o jogador e seu estafe trabalham pela possibilidade de uma rescisão amigável com o Peixe, o que permitiria ao atleta ficar livre no mercado para buscar um clube onde possa atuar com regularidade.
Atento à situação, o Coritiba mantém conversas frequentes com os representantes do centroavante. Internamente, a avaliação é de que Tiquinho pode ser a peça-chave que falta para dar equilíbrio ao elenco. Embora o clube tenha investido no setor ofensivo, com as contratações de Pedro Rocha, Lavega, Fabinho e Breno Lopes, a comissão técnica entende que ainda falta um atacante de referência, com liderança e poder de decisão.
Sem espaço no Santos, Tiquinho tenta definir futuro
Nos bastidores, o clima é de confiança, mas também de urgência. Com o início da Série A do Campeonato Brasileiro marcado para a próxima semana, Tiquinho tem o desejo de definir seu futuro o quanto antes. Assim, pode acelerar as tratativas e tornar os próximos dias decisivos para um desfecho positivo.