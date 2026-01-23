Corinthians receberá quantia após ex-jogador se transferir ao Napoli

Giovane foi contratado pelo clube do Sul da Itália por 20 milhões de euros e Timão tem direito a uma parte do valor / Crédito: Jogada 10

O Corinthians está próximo de receber uma quantia milionária pela transferência do atacante Giovane. O jogador, revelado pelo clube, está próximo de ser anunciado pelo Napoli, pelo valor de 20 milhões de euros, cerca de R$ 124 milhões, em negócio junto ao Hellas Verona. Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o Timão tem direito a 1,5% do valor da transferência. Ou seja, o Corinthians receberá R$ 1,86 milhão com a venda do atacante.

Giovane viajará para o sul da Itália neste sábado (24) para fazer exames e fechar com o seu novo clube por cinco anos. O jornalista Fabrizio Romano divulgou a informação da transferência. Afinal, no Napoli, o atacante vem para substituir Lorenzo Lucca, contratado pelo Nottingham Forest.