Corinthians inscreve Pedro Milans, e lateral pode fazer estreia no Paulistão

Lateral-direito pode pintar na equipe que enfrenta o Velo Clube no domingo (25), pela quinta rodada do estadual

O Corinthians inscreveu o lateral-direito Pedro Milans no Paulistão e pode contar com o jogador para a sequência da competição estadual. Assim, o uruguaio pode estrear no domingo (25), contra o Velo Clube, fora de casa, pela quinta rodada do torneio. O técnico Dorival Júnior planeja utilizar equipe reserva neste jogo.

Milans, que estava no Peñarol (Uruguai), não disputa uma partida oficial desde 30 de novembro do ano passado. Desde então, o lateral realiza atividades em dois períodos no CT Joaquim Grava. O objetivo do trabalho é recuperar a condição física necessária para atuar em jogos oficiais.