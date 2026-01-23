Copa do Brasil: CBF confirma mudanças, marca sorteio e divulga tabela da primeira fase

Entidade detalha calendário, confirma entrada dos times da Série A em abril e agenda decisão para dezembro

Dessa forma, a bola começa a rolar efetivamente nos dias 18 e 19 de fevereiro. Vale destacar que, ao todo, 126 equipes participarão desta edição, que contará com nove fases distintas. Por outro lado, os 20 gigantes da Série A só estreiam na quinta etapa, agendada para abril.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu o pontapé inicial para a organização da Copa do Brasil de 2026. Assim sendo, a entidade anunciou oficialmente a data para o sorteio que definirá os mandos de campo da primeira fase da competição. Portanto, o evento ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 28 de janeiro, às 15h (de Brasília), na sede da organização, no Rio de Janeiro. Logo de cara, 28 equipes — os piores colocados no Ranking Nacional de Clubes (RNC) — entrarão em campo para disputar a sobrevivência no torneio em jogo único.

Para a definição dos confrontos iniciais, a CBF utilizou o Ranking Nacional de Clubes e, também, o ranking de federações, visto que muitos times não possuem pontuação suficiente. Consequentemente, as equipes melhor posicionadas enfrentam as representantes de federações com ranking inferior. Ainda, nos casos onde os dois times do estado não pontuam, a própria federação local indica o filiado.

Entretanto, o mando de campo permanece uma incógnita e será resolvido no sorteio do dia 28. Abaixo, confira os duelos projetados:

Porto-BA x Serra Branca-PB

Maguary-PE x Laguna-RN

Bragantino-PA x Primavera-MT

A invasão dos clubes na 2ª Fase

Logo após a definição dos classificados iniciais, o torneio ganha corpo. Isso porque, na segunda fase (marcada para o fim de fevereiro e início de março), outros 74 times entram na disputa. Assim, eles se juntam aos 14 sobreviventes da etapa anterior. Nesse estágio, os jogos continuam sendo únicos, com mandos definidos por chaveamento prévio.

Para facilitar a visualização, organizamos os 74 clubes que ingressam nesta etapa na tabela a seguir:

Fortaleza Juventude Atlético-GO América-MG Ceará Cuiabá Goiás Sport CRB Vila Nova Operário-PR Avaí Novorizontino CSA Amazonas Tombense Volta Redonda Guarani ABC Londrina Retrô Ypiranga Athletic Botafogo-PB Maringá São Bernardo Caxias Figueirense América-RN Manaus Altos Nova Iguaçu Águia de Marabá Anápolis Sousa Tocantinópolis ASA Porto Velho Ceilândia Portuguesa-RJ Trem Juazeirense Itabaiana Maranhão Santa Cruz Tuna Luso Maracanã Cianorte Operário-MS Jacuipense Capital-DF Fluminense-PI São Luiz Operário VG Manauara Azuriz Rio Branco-ES Boavista GAS Guarany de Bagé Mixto Portuguesa Atlético Alagoinhas Lagarto Capital-TO Independência-AC Joinville Uberlândia Imperatriz Penedense Porto Vitória Castanhal Nacional-AM Oratório

Caminho até a elite e a grande final

Posteriormente, na 3ª fase (março), quatro campeões regionais e de divisões inferiores se integram ao torneio: Ponte Preta (Série C), Barra-SC (Série D), Paysandu (Copa Verde) e Confiança (vice do Nordeste). Em seguida, a 4ª fase afunila a competição para a entrada dos gigantes.

Finalmente, na 5ª fase (abril e maio), a Copa do Brasil recebe os 20 clubes da Série A: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense. A partir desse momento, os duelos passam a ser de ida e volta.

Por fim, a grande novidade do regulamento para 2026 está na decisão. Pela primeira vez, a final será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro. Contudo, o local ainda será definido pela CBF, que tem prazo de 30 dias antes da partida para anunciar o palco do espetáculo.

