City x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 23ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Neste sábado (24), o City recebe o lanterna Wolverhampton às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes chegam pressionadas por resultados melhores na temporada. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o City O Manchester City tenta reencontrar o caminho das vitórias na temporada e terá pela frente o lanterna do Campeonato Inglês. O time vem de derrotas contra o United, na Premier League, e Bodo/Glimt, pela fase de liga da Champions, e agora tenta vencer o Wolves para não se distanciar da briga pelo título nacional. Além disso, a derrota fora de casa para o Bodo/Glimt passou a fazer com que o time não dependa de si por uma vaga direta nas oitavas de final da Champions, o que aumentou ainda mais a pressão na equipe. Para o jogo deste sábado, a grande novidade fica por conta da presença do zagueiro Marc Guehi, recém-contratado junto ao Crystal Palace, que pode assumir uma vaga entre os titulares.