City x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragem

City x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 23ª rodada da Premier League 2025/26
A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Neste sábado (24), o City recebe o lanterna Wolverhampton às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes chegam pressionadas por resultados melhores na temporada.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o City
O Manchester City tenta reencontrar o caminho das vitórias na temporada e terá pela frente o lanterna do Campeonato Inglês. O time vem de derrotas contra o United, na Premier League, e Bodo/Glimt, pela fase de liga da Champions, e agora tenta vencer o Wolves para não se distanciar da briga pelo título nacional.
Além disso, a derrota fora de casa para o Bodo/Glimt passou a fazer com que o time não dependa de si por uma vaga direta nas oitavas de final da Champions, o que aumentou ainda mais a pressão na equipe.
Para o jogo deste sábado, a grande novidade fica por conta da presença do zagueiro Marc Guehi, recém-contratado junto ao Crystal Palace, que pode assumir uma vaga entre os titulares.
Como chega o Wolverhampton
Mesmo com uma péssima campanha na Premier League, o Wolverhampton atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe está há cinco partidas sem perder, com duas vitórias e três empates nesse período.
Ainda assim, o cenário na Premier League segue bastante complicado. Isto porque, com apenas oito pontos somados, os Wolves estão a 14 pontos do Nottingham Forest, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.
Para encarar o City no Etihad Stadium, o técnico Rob Edwards deve promover apenas uma mudança em relação ao empate sem gols contra o Newcastle na rodada passada. Assim, Strand Larsen tende a voltar ao time titular, no lugar de Arokodare.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags