Cascavel x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Coxa visita a Serpente na última rodada da primeira fase para confirmar a classificação e buscar a liderança do grupo / Crédito: Jogada 10

Depois de perder mais uma partida dentro de casa, o Coritiba encerra a primeira fase do Paranaense no interior do estado. Na tarde deste sábado (24), às 16h, o Coxa visita o Cascavel, no Estádio Olímpico Regional, em duelo válido pela sexta rodada do estadual. As duas equipes perderam na última rodada e ainda não estão garantidas na próxima fase. O Verdão tem a situação mais tranquila, já que é o vice-líder do Grupo B, com sete pontos, e precisa apenas de um empate para confirmar a sua vaga. Já a Serpente está na lanterna do Grupo A, com cinco pontos, e precisa da vitória e ainda contar com outros resultados para ter chances de avançar às quartas de final.

Onde assistir A partida terá transmissão pela Record, na TV aberta para o Paraná, e pelos canais GOAT e Coxa TV no YouTube.

Como chega o Cascavel A Serpente vive uma situação delicada na competição. Na última rodada, perdeu de virada para o Operário e ainda não venceu como mandante. Apenas uma vitória, contando com um tropeço do Athletico, classifica o Aurinegro e evita a disputa do torneio da morte. Para a partida, o técnico Cesar Bueno uma dúvida lateral esquerda, entre Tapioca e Luiz Paim, e pode abrir mão do esquema com três atacantes para fortalecer a defesa. Como chega o Coritiba A derrota para o São Joseense na última rodada afetou o planejamento alviverde. Afinal, o clube pretendia poupar os titulares para a estreia no Brasileirão e levar o time sub-20 para o oeste do estado. Porém, sem a classificação, o Coxa irá com força máxima para tentar buscar a liderança do grupo. A novidade no elenco é o atacante Bruno Lopes, contratação mais cara da história do Coritiba, que está à disposição de Fernando Seabra. CASCAVEL X CORITIBA Campeonato Paranaense – 6ª rodada

Data e horário: 24/1/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Regional, Cascavel (PR)

CASCAVEL: André Luiz; Líbano, Borech, Geovane e Tapioca (Luiz Paim); Thiago Júnior, Peçanha e Robinho; Haruna Hassan (Renan Consenza), Garraty e Tiba. Técnico: Cesar Bueno.

CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Marco Antônio dos Santos Travessolo

Assistentes: Rafael Trombeta e Jhonathan Edson Krupiniski