Capitão do Fluminense, Samuel Xavier mira “volta por cima” de Everaldo

Capitão do Fluminense, Samuel Xavier mira “volta por cima” de EveraldoLateral-direito demonstra confiança em ano positivo do camisa 9 e relembra que já passou por cobranças no início pelo Tricolor
Com a saída de Thiago Silva, o lateral-direito Samuel Xavier é um dos jogadores do elenco que terá a missão de capitanear o time durante a temporada. Na estreia dos titulares na última quinta-feira (23) contra o Nova Iguaçu, o jogador reforçou que não existe somente em campo e reconhece cobranças da torcida em Everaldo, que quebrou jejum de gols, e também em Canobbio por desperdiçar pênalti na vitória, pelo Campeonato Carioca. No entanto, Samuel vê situação como normal e demonstra confiança em recuperação dos jogadores, especialmente do camisa 9.
“A faixa de capitão a gente exerce ali dentro de campo, mas nós temos vários capitães ali, como Canso, o Fábio, o próprio Martinelli. A questão da cobrança, claro, a torcida quer ver que é o resultado de cobranças individuais. Mas todo mundo ali tem se entregado. Os torcedores tem cobrado bastante. Fiquei muito feliz do Evê de ter feito o gol e tomara que ele continue. A torcida quer ver o 9 fazendo o gol, ou seja, tem essa cobrança em cima dele. Com relação ao Canobbio acho que carrega o peso do que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, a questão do Freytes também, mas eu acho que é experiente pra poder passar por isso a gente tem passado confiança para nossos companheiros dizer que nós estamos juntos mesmo nesses momentos difíceis de erro individual que acontece. Todo jogador está sujeito a isso, mas a gente ali dentro de campo tem que se abraçar, tem que ajudar no vestiário e a gente tem confiança nos nossos companheiros. A gente espera que todos esses que têm sido cobrados dêem a volta por cima”, destacou.
“Já passei por isso”
Antes de se firmar como titular, Samuel Xavier teve um início irregular pelo Fluminense e também passou por críticas da torcida. Após o jogo, o lateral relembrou e frisou que tem confiança na volta por cima dos companheiros.
“Eu passei por isso aqui. Estou aqui há cinco temporadas, passei por momentos ruins. Isso normal do atleta passar por momentos ruins. Mas eu espero que eles dêem a volta por cima. A gente confia muito nos nossos companheiros. Espero que eles tenham um ano bastante positivo e der a volta por cima”, ressaltou.
Na última quinta-feira, Everaldo voltou a balançar as redes depois de quase cinco meses em jejum. Apesar disso, o camisa 9 ouviu vaias da torcida por erras chances, uma delas claras cara a cara com o goleiro. Além disso, teve a oportunidade de fazer mais um em rebote no pênalti perdido por Canobbio, mas isolou a bola.
Fla-Flu
Com o resultado diante do Nova Iguaçu, o Fluminense voltou a vencer e agora soma seis pontos na segunda colocação do Grupo A. Depois disso, o Tricolor se prepara para quarta rodada da Taça Guanabara. Afinal, o Flu faz clássico contra o Flamengo, às 18h, no domingo, no Maracanã. É a chance para embalar na competição.