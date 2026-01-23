Capitão do Fluminense, Samuel Xavier mira “volta por cima” de Everaldo

Com a saída de Thiago Silva, o lateral-direito Samuel Xavier é um dos jogadores do elenco que terá a missão de capitanear o time durante a temporada. Na estreia dos titulares na última quinta-feira (23) contra o Nova Iguaçu, o jogador reforçou que não existe somente em campo e reconhece cobranças da torcida em Everaldo, que quebrou jejum de gols, e também em Canobbio por desperdiçar pênalti na vitória, pelo Campeonato Carioca. No entanto, Samuel vê situação como normal e demonstra confiança em recuperação dos jogadores, especialmente do camisa 9.

“A faixa de capitão a gente exerce ali dentro de campo, mas nós temos vários capitães ali, como Canso, o Fábio, o próprio Martinelli. A questão da cobrança, claro, a torcida quer ver que é o resultado de cobranças individuais. Mas todo mundo ali tem se entregado. Os torcedores tem cobrado bastante. Fiquei muito feliz do Evê de ter feito o gol e tomara que ele continue. A torcida quer ver o 9 fazendo o gol, ou seja, tem essa cobrança em cima dele. Com relação ao Canobbio acho que carrega o peso do que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, a questão do Freytes também, mas eu acho que é experiente pra poder passar por isso a gente tem passado confiança para nossos companheiros dizer que nós estamos juntos mesmo nesses momentos difíceis de erro individual que acontece. Todo jogador está sujeito a isso, mas a gente ali dentro de campo tem que se abraçar, tem que ajudar no vestiário e a gente tem confiança nos nossos companheiros. A gente espera que todos esses que têm sido cobrados dêem a volta por cima”, destacou.