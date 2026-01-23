Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bournemouth x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Bournemouth x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 23ª rodada da Premier League 2025/26
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste sábado (24), às 14h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 23ª rodada da Premier League 2025/26. Ambos os times precisam se recuperar na competição e buscam reencontrar o caminho das vitórias.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Jornalista revela detalhes contratuais de Vegetti com o Cerro Porteño

Como chega o Bournemouth

O Bournemouth abre a 23ª rodada na 15ª posição da tabela, com 27 pontos. Apesar da campanha irregular, o time mantém uma margem tranquila em relação à zona de rebaixamento e ainda sonha em brigar por uma vaga nas próximas competições europeias.

Além disso, o time comandado pelo técnico Andoni Iraola atravessa uma fase positiva. Após dois empates seguidos e uma vitória convincente sobre o Tottenham, o Bournemouth ganha confiança e aposta na força de jogar em casa para surpreender o Liverpool.

Contudo, o clube está com o departamento médico cheio e o técnico Andoni Iraola precisa lidar com alguns desfalques no elenco. Justin Kluivert, Ben Doak, Tyler Adams, Enes Unal, David Brooks, William Dennis, Marcus Tavernier, Julio Soler e Matai Akinmboni, todos lesionados, estão fora da partida deste sábado.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool vem de uma sequência de três empates na Premier League e abre a rodada na 4ª posição, com 36 pontos. Apesar de manter uma longa série invicta, a equipe viu a sequência de empates atrapalhar a briga pela liderança.

Atual campeão inglês, o time comandado por Arne Slot atravessa uma fase consistente, com 13 partidas sem derrota. Além disso, o Liverpool vem de uma vitória importante por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, pela fase de liga Champions.

Por fim, os Reds seguem sem poder contar com Conor Bradley, Giovanni Leoni e Alexander Isak, entregues ao departamento médico, enquanto Federico Chiesa é tratado como dúvida.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar