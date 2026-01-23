Bournemouth x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 23ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste sábado (24), às 14h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 23ª rodada da Premier League 2025/26. Ambos os times precisam se recuperar na competição e buscam reencontrar o caminho das vitórias. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Bournemouth O Bournemouth abre a 23ª rodada na 15ª posição da tabela, com 27 pontos. Apesar da campanha irregular, o time mantém uma margem tranquila em relação à zona de rebaixamento e ainda sonha em brigar por uma vaga nas próximas competições europeias. Além disso, o time comandado pelo técnico Andoni Iraola atravessa uma fase positiva. Após dois empates seguidos e uma vitória convincente sobre o Tottenham, o Bournemouth ganha confiança e aposta na força de jogar em casa para surpreender o Liverpool. Contudo, o clube está com o departamento médico cheio e o técnico Andoni Iraola precisa lidar com alguns desfalques no elenco. Justin Kluivert, Ben Doak, Tyler Adams, Enes Unal, David Brooks, William Dennis, Marcus Tavernier, Julio Soler e Matai Akinmboni, todos lesionados, estão fora da partida deste sábado.