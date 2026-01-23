Botafogo x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes tentam emplacar terceira vitória no Campeonato Carioca, em duelo neste sábado (24), às 21h, no Nilton Santos
Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Em momento conturbado fora de campo, o Alvinegro ocupa a liderança do Grupo B, com seis pontos, enquanto o Alvirrubro também tem o mesmo número de pontos, no Grupo A. Uma vitória para um dos lados, assim, vai facilitar na busca pela classificação.
Onde assistir
A partida entre Botafogo e Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, portanto, terá transmissão do SporTV e Premiere.
Como chega o Botafogo
O Botafogo atravessa um momento muito delicado fora de campo. O clube ainda não conseguiu derrubar o transfer ban, o que impede o registro dos novos reforços, além disso vê uma grande saída de ídolos, como foi de Savarino, agora no Fluminense. O meia Danilo também cogitou sair por conta de atraso nos direitos de imagem, mas a diretoria correu para quitar. Obviamente, a torcida cobra um posicionamento de John Textor e já marcou um protesto antes do duelo contra o Bangu. A pressão é muito grande e não parece ter fim.
Dentro de campo, o Alvinegro deve ter time parecido ao que ganhou do Volta Redonda na última rodada. A partida marcou a estreia do técnico Martín Anselmi e dos principais jogadores. Para compor o banco de reservas, atletas da base foram chamados.
Como chega o Bangu
Do outro lado, o Bangu é uma grata surpresa do Cariocão até aqui. O time comandado por Tinoco, afinal, tem duas vitórias em três jogos, soma seis pontos e está colado no líder Volta Redonda. A equipe fez uma estreia de impacto ao vencer o Flamengo, tropeçou na rodada seguinte diante do Madureira, mas se recuperou ao conquistar uma vitória importante fora de casa contra o Maricá. “Aprontar” diante do Botafogo é, assim, fundamental para encaminhar a participação nas quartas de final do Estadual. O time não tem desfalques e deve ir com mesmo esquema como foi diante do Maricá.
BOTAFOGO x BANGU
4ª rodada da Taça Guanabara – Campeonato Carioca
Data-Hora: 24/1/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, Barboza e Newton; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
BANGU: Bruno; Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva e Walber; Garrinsha, Sibito e PK. Técnico: Tinoco.
Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Filemon Soares Pinto
VAR: Grazianni Maciel Rocha