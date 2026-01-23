Botafogo e Barboza se acertam por renovação de contrato

Um dos líderes do elenco, zagueiro confirma permanência e vai estender vínculo com o Alvinegro por três temporadas / Crédito: Jogada 10

Em meio à dificuldades financeiras e insatisfação da torcida, o Botafogo ganhou uma boa notícia nesta sexta-feira (23). O Alvinegro e Alexsander Barboza chegaram a um acordo por renovação de contrato do zagueiro. Um dos líderes do elenco alvinegro, o jogador vai estender o contrato por mais três anos. Desta forma, o vínculo entre as partes será válido até o fim de 2029. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande. Inicialmente, as negociações ficaram emperradas pela alta pedida salarial do zagueiro. No entanto, após nova rodada de conversas, as partes chegaram em acordo, nesta sexta-feira (23) e o novo contrato será assinado em breve.

Líder na defesa, Alexander Barboza chegou ao Botafogo em 2024 e foi um dos destaques nas conquistas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores da América. Em dois anos como jogador do clube carioca, fez 100 jogos e marcou três gols.