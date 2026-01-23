Bayern de Munique x Augsburg: Onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Augsburg: Onde assistir, escalações e arbitragemCom campanha quase perfeita na Bundesliga, o time de Vincent Kompany busca o título com recorde de pontos
O Bayern de Munique recebe o Augsburg neste sábado (24), às 11h30 (de Brasília), pela 19ª rodada da Bundesliga. O jogo acontece na Allianz Arena, casa do Bayern, na cidade de Munique. A partida parca o encontro de equipes que vivem situações opostas na tabela: de um lado, os donos da casa fazem uma campanha dominante no campeonato alemão e caminham a passos largos para uma conquista com recorde de pontos. Do outro lado, os visitantes estão a apenas quatro pontos de distância da zona do rebaixamento da Bundesliga e a três do playoff de repescagem.
Onde assistir Bayern de Munique x Augsburg
A partida entre Bayern de Munique e Augsburg terá transmissão do aplicativo OneFootball e do Canal GOAT no YouTube.
Como chega o Bayern de Munique
O Bayern de Munique lidera a Bundesliga de forma isolada e com folga: são 50 pontos em 54 possíveis, uma campanha de 16 vitórias e apenas dois empates. Nunca na história da competição um time fez tantos pontos em 18 partidas. A diferença para o vice-líder Borussia Dortmund é de 11 pontos. Além disso, e apesar de algumas oscilações defensivas recentes no campeonato, o time de Vincent Kompany segue com o melhor ataque da liga com incríveis 71 gols marcados (média de 3,9 por partida).
Como chega o Augsburg
O Augsburg vive um momento delicado na Bundesliga e chega pressionado para o duelo. A equipe ocupa a 15ª colocação, próxima da zona de rebaixamento, com apenas 16 pontos conquistados até aqui. O time não vence há cinco jogos, vem de dois empates consecutivos e tem mostrado fragilidade principalmente fora de casa, onde acumula resultados negativos. A equipe ainda tem um dos piores registros ofensivos da liga, com apenas 20 gols marcados (é o quinto pior ataque da competição).
Bayern de Munique x Augsburg
19ª rodada da Bundesliga
Data e horário: 24/1/2026 (sábado), às 11h30 (de Brasília)
Local: Allianz Arena, Munique (ALE)
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Bischof, Tah, Kim e Ito; Kimmich e Goretzka; Olise, Gnabry e Luis Diaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany
AUGSBURG: Dahmen; Keitel, Schlotterbeck e Zesiger; Fellhauer, Rexhbecaj, Massengo e Giannoulis; Rieder e Claude-Maurice; Gregoritsch. Técnico: Manuel Baum
Árbitro: Florian Exner
Auxiliares: Nikolai Kimmeyer e Mitja Stegemann
VAR: Katrin Rafalski