Balotelli foi oferecido ao Fluminense, que descartou negócio

Balotelli foi oferecido ao Fluminense, que descartou negócioFora dos gramados há mais de um ano, italiano foi anunciado pelo Al-Ittifaq, lanterna da segunda divisão dos Emirados Árabes
Agora no Al Ittifaq, dos Emirados Árabes, o nome do atacante Mario Balotelli chegou à mesa do Fluminense. Ex-diretor do Vasco, Franck de Sá Assunção se apresentou como intermediário do jogador e tentou levar o atleta para o Tricolor das Laranjeiras, que optou por não abrir negociação. O contato aconteceu em dezembro de 2025.
Afinal, por que o Fluminense não abriu negócio com um atacante de grande mídia? Internamente, o Tricolor não viu credibilidade no contato do antigo dirigente cruz-maltino. Franck de Sá, aliás, não possui registro na Fifa, não integra a lista de intermediários da CBF e já foi preso duas vezes por porte ilegal de arma.
Apesar de passagens por grandes clubes, Balotelli, entretanto, não entra em campo há cerca de um ano. Sua última partida oficial foi em 21 de dezembro de 2024. Na temporada passada, atuou em apenas seis jogos e não teve participação direta em gols. O Al Ittifaq, seu novo clube, ocupa a última colocação do campeonato local, com seis pontos em 12 partidas.
Diante disso, o Fluminense segue à procura de um novo camisa 9 para temporada. O Tricolor tentou contratar Hulk, do Atlético, mas não houve acerto após longa novela entre as partes. No momento, o time conta com Everaldo, Cano, John Kennedy e Lelê, que deve deixar a equipe.
