Balotelli foi oferecido ao Fluminense, que descartou negócio

Fora dos gramados há mais de um ano, italiano foi anunciado pelo Al-Ittifaq, lanterna da segunda divisão dos Emirados Árabes

Agora no Al Ittifaq, dos Emirados Árabes, o nome do atacante Mario Balotelli chegou à mesa do Fluminense. Ex-diretor do Vasco, Franck de Sá Assunção se apresentou como intermediário do jogador e tentou levar o atleta para o Tricolor das Laranjeiras, que optou por não abrir negociação. O contato aconteceu em dezembro de 2025.

Afinal, por que o Fluminense não abriu negócio com um atacante de grande mídia? Internamente, o Tricolor não viu credibilidade no contato do antigo dirigente cruz-maltino. Franck de Sá, aliás, não possui registro na Fifa, não integra a lista de intermediários da CBF e já foi preso duas vezes por porte ilegal de arma.