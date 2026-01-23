Auxiliar de Zubeldía defende Everaldo: “Está comprometido a melhorar”Atacante marca na vitória sobre o Nova Iguaçu e encerra jejum que durava desde agosto. Cuberas também tece elogios a Serna e projeta clássico
Na estreia do elenco principal na temporada 2026, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2 e conquistou sua segunda vitória no Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (22). Após o jogo, o auxiliar técnico de Zubeldía, Maxi Cuberas festejou o resultado e também saiu em defesa de Everaldo, que quebrou um jejum de cinco meses sem balançar as redes.
“O mais importante, graças a Deus, é que todos os jogadores estão bem e terminaram bem, era o mais importante nessa etapa de preparação. O jogo serviu para continuar ganhando ritmo de jogo. Acho que tivemos boa atuação no jogo inteiro, sempre tendo o controle da partida. Obviamente que tem coisas que temos que ajustar para seguir melhorando e crescendo como equipe, mas o mais importante é que conseguimos buscar, que é o que sempre buscamos e o que a equipe quer. E que todos terminaram bem”, disse o auxiliar de Zubeldía antes de complementar.
“Nós temos que seguir crescendo, o Everaldo também. Ele está muito comprometido a melhorar. Hoje teve algumas situações em que falhou, graças a Deus conseguiu converter. Por isso, temos que trabalhar juntos e nos ajudar para melhorar. Estamos agradecidos aos torcedores, eles empurraram a equipe. Nós entendemos os torcedores e nós aqui temos um compromisso com eles, de seguir crescendo e trabalhando para melhorar”, completou.
Elogios a Serna
Maxi Cuberas também destacou Kevin, autor dos dois gols contra o Nova Iguaçu. O auxiliar ainda comentou sobre o interesse do Boca Juniors no colombiano.
“Nós não consideramos que há time titular ou suplente. Estamos na etapa de nos colocarmos bem física e taticamente para que o funcionamento melhore. Quisemos ver coletivos diferentes, variedades em outros jogos e rendimento individual, por isso também tivemos trocas. Em geral, estamos contentes com todos os jogadores”, disse antes de complementar.
“Estamos muito contentes com ele. Creio que a maioria dos jogos ele tem atuado porque tem mantido um nível. Consideramos um jogador muito importante para o plantel, ao lado dos jovens que têm se inserido e os reforços podemos chegar no máximo nível”, destacou.
Mais de Maxi Cuberas:
Savarino: “Vem ele, assim como Jemmes, Arana, para construir um plantel forte sabendo que virão torneios fortes e que teremos que ter um elenco bem construído com uma mentalidade ganhadora. Por isso a chegada dele como a de Arana e de Jemmes. Temos que ter paciência e seguir trabalhando”.
Dupla Ganso e Lucho Acosta: “Como falava, queríamos ver coletividades e uma era essa. Creio que estiveram à altura. É difícil, esse tipo de jogos sempre se apresentam de formas complexas. Durante o jogo tivemos algumas dificuldades porque o gol sempre te golpeia. Mas o time, acima dos nomes, teve um bom funcionamento para revertermos e ganharmos. Estamos contentes em geral e pudemos ver algumas coletividades que sempre nos animam. O mais importante é que o time está comprometido, seguimos trabalhando. Temos que ajustar e corrigir coisas, é claro”.
Clássico: “Permanecemos uma estrutura, inserimos alguns jovens e reforços. Por isso estamos todos trabalhando juntos para melhorar. Com respeito ao próximo jogo, virá o clássico e vamos tratar de nos recuperar e colocar o que consideramos que há de melhor para seguir essa preparação. E claro, ganhar o jogo, porque sabemos o quanto significa para nós, para o torcedor e não temos dúvida de que vamos trabalhar e tentar o resultado”.
Pênalti perdido de Canobbio: “Muitas vezes entramos em um acordo com os jogadores porque eles têm capacidade de tomar decisões. Falham em todos os lugares, eles acertam muitas vezes. Canobbio já converteu em situações complexas, temos que seguir trabalhando. Graças a Deus vencemos a partida, por isso temos que ajudar em distintas situações para melhorar e ser uma equipe competitiva”.
