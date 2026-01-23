Auxiliar de Zubeldía defende Everaldo: “Está comprometido a melhorar”

Atacante marca na vitória sobre o Nova Iguaçu e encerra jejum que durava desde agosto. Cuberas também tece elogios a Serna e projeta clássico / Crédito: Jogada 10

Na estreia do elenco principal na temporada 2026, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2 e conquistou sua segunda vitória no Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (22). Após o jogo, o auxiliar técnico de Zubeldía, Maxi Cuberas festejou o resultado e também saiu em defesa de Everaldo, que quebrou um jejum de cinco meses sem balançar as redes. “O mais importante, graças a Deus, é que todos os jogadores estão bem e terminaram bem, era o mais importante nessa etapa de preparação. O jogo serviu para continuar ganhando ritmo de jogo. Acho que tivemos boa atuação no jogo inteiro, sempre tendo o controle da partida. Obviamente que tem coisas que temos que ajustar para seguir melhorando e crescendo como equipe, mas o mais importante é que conseguimos buscar, que é o que sempre buscamos e o que a equipe quer. E que todos terminaram bem”, disse o auxiliar de Zubeldía antes de complementar.

“Nós temos que seguir crescendo, o Everaldo também. Ele está muito comprometido a melhorar. Hoje teve algumas situações em que falhou, graças a Deus conseguiu converter. Por isso, temos que trabalhar juntos e nos ajudar para melhorar. Estamos agradecidos aos torcedores, eles empurraram a equipe. Nós entendemos os torcedores e nós aqui temos um compromisso com eles, de seguir crescendo e trabalhando para melhorar”, completou.

Elogios a Serna Maxi Cuberas também destacou Kevin, autor dos dois gols contra o Nova Iguaçu. O auxiliar ainda comentou sobre o interesse do Boca Juniors no colombiano. “Nós não consideramos que há time titular ou suplente. Estamos na etapa de nos colocarmos bem física e taticamente para que o funcionamento melhore. Quisemos ver coletivos diferentes, variedades em outros jogos e rendimento individual, por isso também tivemos trocas. Em geral, estamos contentes com todos os jogadores”, disse antes de complementar. “Estamos muito contentes com ele. Creio que a maioria dos jogos ele tem atuado porque tem mantido um nível. Consideramos um jogador muito importante para o plantel, ao lado dos jovens que têm se inserido e os reforços podemos chegar no máximo nível”, destacou.

Mais de Maxi Cuberas: Savarino: “Vem ele, assim como Jemmes, Arana, para construir um plantel forte sabendo que virão torneios fortes e que teremos que ter um elenco bem construído com uma mentalidade ganhadora. Por isso a chegada dele como a de Arana e de Jemmes. Temos que ter paciência e seguir trabalhando”. Dupla Ganso e Lucho Acosta: “Como falava, queríamos ver coletividades e uma era essa. Creio que estiveram à altura. É difícil, esse tipo de jogos sempre se apresentam de formas complexas. Durante o jogo tivemos algumas dificuldades porque o gol sempre te golpeia. Mas o time, acima dos nomes, teve um bom funcionamento para revertermos e ganharmos. Estamos contentes em geral e pudemos ver algumas coletividades que sempre nos animam. O mais importante é que o time está comprometido, seguimos trabalhando. Temos que ajustar e corrigir coisas, é claro”. Clássico: “Permanecemos uma estrutura, inserimos alguns jovens e reforços. Por isso estamos todos trabalhando juntos para melhorar. Com respeito ao próximo jogo, virá o clássico e vamos tratar de nos recuperar e colocar o que consideramos que há de melhor para seguir essa preparação. E claro, ganhar o jogo, porque sabemos o quanto significa para nós, para o torcedor e não temos dúvida de que vamos trabalhar e tentar o resultado”.