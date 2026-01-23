Atlético anuncia a contratação de Mateo Cassierra, ex-Zenit

Colombiano é o sexto reforço do Galo para esta temporada. Ele chega para suprir uma carência identificada pela diretoria

O Atlético tem um novo reforço para a temporada. Trata-se do atacante Mateo Cassierra, de 28 anos, que estava no Zenit, da Rússia. O colombiano assinou contrato por quatro temporadas e chega como o sexto reforço do Galo para 2026. No entanto, o clube não divulgou os valores da negociação.

A chegada de Cassierra supre uma das lacunas identificadas pela diretoria do Galo para o elenco: a posição de centroavante. O jogador estava no clube russo desde 2021 e disputou 127 jogos, com 49 gols e 23 assistências.

Revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, Cassierra passou ainda por Ajax e Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B-SAD (Portugal) e Sochi, também da Rússia, antes de chegar ao Zenit.

Dessa maneira, o Atlético já anunciou seis jogadores para 2026. Além do colombiano, chegaram os laterais Angelo Preciado e Renan Lodi, o volante Maycon, o meia Victor Hugo e o atacante Alan Minda.