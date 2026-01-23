Athletico x Galo Maringá: onde assistir, escalações e arbitragem

Furacão precisa da vitória para garantir vaga na próxima fase do Paranaense e terá elenco de aspirantes reforçado para a partida / Crédito: Jogada 10

Depois de suas derrotas consecutivas, o Athletico vai em busca da classificação dentro de casa para seguir vivo no Paranaense. Na tarde deste sábado (24), o Furacão recebe o Galo Maringá na Arena da Baixada, em confronto válido pela sexta rodada do estadual. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação do Grupo A, com sete pontos, e ainda não garantiu sua vaga na próxima fase. Uma vitória basta para o Athletico se classificar. Porém, se perder, o Furacão terá que torcer por tropeços de Maringá e Cascavel. Já o Galo é o lanterna no Grupo B, com três pontos, e precisa fazer sua parte na capital, além de torcer para Andraus e Operário não vencerem os seus jogos.

Onde assistir A partida terá transmissões nos canais GOAT e Rede Furacão no YouTube.

Como chega o Athletico Para fazer sua parte e evitar uma eliminação precoce no estadual, o Furacão terá reforços para o seu time de aspirantes. O técnico João Correia contará com a presença do zagueiro Léo, do lateral-esquerdo Esquivel, do volante Raul e dos atacantes Luiz Fernando e Renan Peixoto para a partida, assim como aconteceu contra o Operário. Como chega o Galo Maringá Com a pior campanha da competição, o Alvinegro vai a capital para tentar surpreender e ainda buscar uma classificação. A equipe vem de duas derrotas consecutivas, com uma goleada sofrida para o Maringá no clássico da cidade. Para a partida, o técnico Luiz Carlos Cruz conta o atacante Jota, que teve o seu contrato registrado no BID. ATHLETICO X GALO MARINGÁ Campeonato Paranaense – 6ª rodada

Data e horário: 24/1/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Mycael; Gilberto, Belezi, Léo e Esquivel; Raul (Riquelme), João Cruz e Dudu; Luiz Fernando, Bruninho e Renan Peixoto. Técnico: João Correia.

GALO MARINGÁ: Caio Bolonhin; Kaio Henrique, Márcio Júnior, Rayan e Júnior Prego; Lissandro, Vinicius Michelon (Diego Gomes) e Leandro Córdova; Guilherme Papaléo, Yuri (Erick) e Iruan Lima. Técnico: Luiz Carlos Cruz

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Assistentes: Geovany José Roncaratte e Matheus Gurski Szymczak