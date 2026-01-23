Abel Braga será julgado pelo STJD por declaração homofóbica

Diretor do Inter passará pelo julgamento por frase dita em sua apresentação como treinador colorado no início de dezembro / Crédito: Jogada 10

O Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará o diretor técnico do Inter, Abel Braga, por declaração homofóbica dada ainda em 2025. O fala foi proferida em sua apresentação como treinador do Colorado, pelo qual ficou apenas duas partidas e ajudou a evitar o rebaixamento no Brasileirão. O julgamento ocorrerá no dia 12 de fevereiro. LEIA MAIS: Internacional abre negociações com o Cuiabá pelo atacante Derik Lacerda

Dessa maneira, Abel foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição de pessoa idosa ou com deficiência”. A punição varia de cinco a dez jogos de suspensão.

A denúncia ao Abel aconteceu depois de o Grupo Arco-Íris Cidadania LGBT, uma organização sem fins lucrativos, apresentar uma Notícia de Infração ao STJD. O documento citava ainda o ex-treinador Ramón Díaz, por conta de declarações machistas. Em seguida, fez uma emenda à intimidação do lateral-esquerdo argentino Bernabei a uma repórter no Beira-Rio. Durante sua apresentação como técnico no início de dezembro, Abel Braga citou a camisa rosa utilizada pelo Inter nos treinos e revelou que havia pedido para que os atletas parassem de usá-la, porque “parece time de veado”. Logicamente, a declaração teve impacto negativo e imediato. Assim, alguns dias depois, Abel Braga tentou se justificar e fez uma relação com a morte do filho, João Pedro, ocorrida em 2017 após um acidente em casa, no Rio de Janeiro. Assim, o experiente profissional disse que quem passou por tamanha dor não poderia ser homofóbico.