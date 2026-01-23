Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel Braga será julgado pelo STJD por declaração homofóbica

Diretor do Inter passará pelo julgamento por frase dita em sua apresentação como treinador colorado no início de dezembro
O Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará o diretor técnico do Inter, Abel Braga, por declaração homofóbica dada ainda em 2025. O fala foi proferida em sua apresentação como treinador do Colorado, pelo qual ficou apenas duas partidas e ajudou a evitar o rebaixamento no Brasileirão. O julgamento ocorrerá no dia 12 de fevereiro.

Dessa maneira, Abel foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição de pessoa idosa ou com deficiência”. A punição varia de cinco a dez jogos de suspensão.

A denúncia ao Abel aconteceu depois de o Grupo Arco-Íris Cidadania LGBT, uma organização sem fins lucrativos, apresentar uma Notícia de Infração ao STJD. O documento citava ainda o ex-treinador Ramón Díaz, por conta de declarações machistas. Em seguida, fez uma emenda à intimidação do lateral-esquerdo argentino Bernabei a uma repórter no Beira-Rio.

Durante sua apresentação como técnico no início de dezembro, Abel Braga citou a camisa rosa utilizada pelo Inter nos treinos e revelou que havia pedido para que os atletas parassem de usá-la, porque “parece time de veado”.

Logicamente, a declaração teve impacto negativo e imediato. Assim, alguns dias depois, Abel Braga tentou se justificar e fez uma relação com a morte do filho, João Pedro, ocorrida em 2017 após um acidente em casa, no Rio de Janeiro. Assim, o experiente profissional disse que quem passou por tamanha dor não poderia ser homofóbico.

