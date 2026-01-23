“Se for para o Boca, será grande passo na carreira”, diz Freytes sobre Serna

Fluminense recusou a primeira proposta do clube argentino pelo colombiano, que foi destaque em vitória contra o Nova Iguaçu / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Freytes surpreendeu nesta sexta-feira (23) em declaração sobre a negociação do Boca Juniors com o Fluminense pelo atacante Serna. O defensor teceu elogios ao colombiano e afirmou que seria um grande passo na carreira do jogador caso acertasse com o clube argentino. Mas também reforçou que gostaria que o ponta continuasse no Tricolor das Laranjeiras. “Até que tenha o papel sobre a mesa, ele não vai falar nada. Ele (Kevin Serna) me disse que ainda não sabe ao certo; deixou tudo nas mãos de seu agente e do presidente do clube. Se acontecer, ele vai curtir Buenos Aires”, disse à DSports Radio antes de complementar.

“Ele se entrega por completo até o fim. Espero que não saia, mas os torcedores argentinos vão se apaixonar por ele imediatamente. Não estou dizendo que será um Messi, mas ele é bom. Se for para o Boca, será um grande passo para a carreira dele. Ele veio de origens muito humildes.”

Serna, afinal, é um dos jogadores cobiçados no mercado. O Fluminense recusou a proposta do Boca Juniors, da Argentina, pelo atacante. O clube argentino ofereceu algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 26, 4 milhões) pelo jogador. Afinal, a diretoria tricolor entende que o colombiano é um dos atletas fundamentais do elenco. Decisivo Na última quinta, Serna, aliás, foi decisivo para vitória contra o Nova Iguaçu. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Matheus Reis. Aos nove minutos, o colombiano aproveitou a cabeçada de Martinelli e complementou para o gol. No segundo gol, o atacante também foi oportunista após cobrança de falta de Ganso. A bola no travessão, e Serna também escorou para o fundo do gol. “Ontem jogamos nossa primeira partida no Campeonato Carioca. Entrou e nos salvou. Espero que não o tirem daqui e ele fique. Sou amigo dele, desejo-lhe tudo de bom e espero que tenha sucesso. Ele é muito rápido, muito bom no um contra um. Marca muitos gols, nos ajuda bastante. É um jogador muito inteligente, eu o adoro”, disse Freytes.