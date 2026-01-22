Vojvoda admite atuação abaixo do esperado, mas valoriza entrega do Santos no clássico

Treinador afirmou que equipe foi inferior ao que produziu em partidas anteriores e comentou sobre o retorno de Neymar / Crédito: Jogada 10

O Santos conseguiu evitar um tropeço dentro de casa nos minutos finais do clássico contra o Corinthians. Na noite desta quinta-feira (22), o Peixe ficou no empate com o Corinthians em 1 a 1, graças a um gol salvador de Gabigol, nos acréscimos. Se no último jogo o Alvinegro lamentou o empate sofrido nessas circunstâncias, agora lamenta o resultado dentro de casa. O treinador Juan Pablo Vojvoda admitiu que o time teve uma atuação abaixo daquela que vinha entregando em partidas anteriores. Entretanto, o argentino valorizou a entrega dos jogadores para conseguir evitar a derrota.

“O ponto em Campinas não foi bom, hoje também não estamos felizes. Temos a obrigação de jogar melhor na Vila e conquistar os três pontos. Foi um jogo abaixo do que vínhamos produzindo, assim como estamos em um período de preparação e quando fazemos trocas no segundo tempo tem uma reação boa. Jogamos no campo adversário e conseguimos o empate. Valorizo os jogadores que entraram e tiveram personalidade”, destacou.

Pressão por resultados Na metade da primeira fase do Paulistão, o Alvinegro já vive uma pressão. No momento, o Santos venceu uma partida na competição e está na nona colocação, com cinco pontos, fora da zona de classificação. Vojvoda não consegue apontar se a cobrança é justa ou não, mas enfatizou que o clube está passando por uma reconstrução. “Não sei se é justo ou não. Trabalhamos para melhorar isso. Sabemos as dificuldades que há no mercado e sabemos que haverá a cobrança. Justa ou não, a análise será de vocês. Sinto que o clube está evoluindo, é um clube muito grande, um dos maiores do mundo. Tenho orgulho de estar aqui, mas há dificuldades no clube. Tivemos um ano complicado em 2025, estávamos na Série B em 2024, caímos em 2023. Estamos reconstruindo”, pontuou. Quando Neymar volta? O Peixe vive a expectativa para o retorno de Neymar. O craque, que se recupera de uma cirurgia no menisco esquerdo, já trabalha em dois turnos. O treinador disse que o jogador retornará em breve e comentou sobre a sua importância para o time.