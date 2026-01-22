Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vojvoda admite atuação abaixo do esperado, mas valoriza entrega do Santos no clássico

Treinador afirmou que equipe foi inferior ao que produziu em partidas anteriores e comentou sobre o retorno de Neymar
O Santos conseguiu evitar um tropeço dentro de casa nos minutos finais do clássico contra o Corinthians. Na noite desta quinta-feira (22), o Peixe ficou no empate com o Corinthians em 1 a 1, graças a um gol salvador de Gabigol, nos acréscimos.

Se no último jogo o Alvinegro lamentou o empate sofrido nessas circunstâncias, agora lamenta o resultado dentro de casa. O treinador Juan Pablo Vojvoda admitiu que o time teve uma atuação abaixo daquela que vinha entregando em partidas anteriores. Entretanto, o argentino valorizou a entrega dos jogadores para conseguir evitar a derrota.

“O ponto em Campinas não foi bom, hoje também não estamos felizes. Temos a obrigação de jogar melhor na Vila e conquistar os três pontos. Foi um jogo abaixo do que vínhamos produzindo, assim como estamos em um período de preparação e quando fazemos trocas no segundo tempo tem uma reação boa. Jogamos no campo adversário e conseguimos o empate. Valorizo os jogadores que entraram e tiveram personalidade”, destacou.

Pressão por resultados

Na metade da primeira fase do Paulistão, o Alvinegro já vive uma pressão. No momento, o Santos venceu uma partida na competição e está na nona colocação, com cinco pontos, fora da zona de classificação. Vojvoda não consegue apontar se a cobrança é justa ou não, mas enfatizou que o clube está passando por uma reconstrução.

“Não sei se é justo ou não. Trabalhamos para melhorar isso. Sabemos as dificuldades que há no mercado e sabemos que haverá a cobrança. Justa ou não, a análise será de vocês. Sinto que o clube está evoluindo, é um clube muito grande, um dos maiores do mundo. Tenho orgulho de estar aqui, mas há dificuldades no clube. Tivemos um ano complicado em 2025, estávamos na Série B em 2024, caímos em 2023. Estamos reconstruindo”, pontuou.

Quando Neymar volta?

O Peixe vive a expectativa para o retorno de Neymar. O craque, que se recupera de uma cirurgia no menisco esquerdo, já trabalha em dois turnos. O treinador disse que o jogador retornará em breve e comentou sobre a sua importância para o time.

“Em breve. Digo que será em dias ou semanas, nada além disso. Ele está trabalhando bem, hoje falei com ele e ele estava muito cansado porque está fazendo dois turnos de treinos. Temos jogos seguidos, mas vejo ele muito comprometido em ficar bem para a volta”, ressaltou.

