Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitão estreia e brinca sobre parceria com Royal no Flamengo

Vitão estreia e brinca sobre parceria com Royal no Flamengo

Zagueiro, estreante da noite, e lateral falaram com a imprensa após vitória sobre o Vasco; jogadores trocam elogios lado a lado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O zagueiro Vitão fez sua estreia pelo Flamengo na última quarta-feira (21/1), em vitória categórica no Clássico dos Milhões diante do Vasco. E, após o jogo, ele e o lateral-direito Emerson Royal brincaram sobre a parceria, que deu bastante certo, já que o time pouco sofreu defensivamente. Royal, aliás, começou elogiando o companheiro, com quem revelou que já trabalhou na Seleção Brasileira.

“O Vitão é um jogador que eu já trabalhei na Seleção. Eu conversei muito com ele antes dele vir e falei: “Irmão, vem que você vai ser muito feliz no Flamengo, tem uma estrutura de Europa, o Flamengo propõe jogo, é time grande, vem pra cá e tal”. Aí, ele falou: “Vou, vou. Pode deixar que eu vou chegar. Daqui a uma semana eu estou lá”. Quando saiu que a gente ia jogar, a gente conversou bastante. Ele falou que a gente ia fazer um grande jogo, que Deus colocou esse jogo no nosso caminho para gente poder brilhar dentro de campo. E é um cara ímpar, um jogador fenomenal, que tem uma qualidade incrível com a bola no pé, e a gente falava que não íamos deixar ninguém passar pelo nosso lado, não pode passar nem vento (risos)”, disse o lateral antes de ser interrompido pelo companheiro.

LEIA MAIS: Tozza: Flamengo muda a estratégia. Estava até com saudades!

“Você está falando isso só porque eu estou aqui, né? (risos)”, disse Vitão, arrancando risadas dos presentes na zona mista do Maracanã após o clássico.

Veja o momento ao fim do vídeo abaixo

Vitão devolve elogios ao companheiro de Flamengo

Vitão, então, relembrou que conhece Emerson Royal desde 17 ou 18 anos, quando atuaram na Seleção de base. Ele elogiou o companheiro, reafirmando, assim, sobre a segurança que o lateral passa para a equipe defensivamente.

“O (Emerson) Royal é um velho conhecido, eu conheço ele desde os 17, 18 (anos). A gente se dá muito bem nos treinos e fica fácil jogar do lado dele. O Royal tem uma qualidade absurda, uma força, uma segurança. Fico feliz pela partida dele hoje, fez uma partidaça e espero seguir ajudando ele da melhor maneira possível”, afirmou o atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar