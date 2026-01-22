Vitão estreia e brinca sobre parceria com Royal no Flamengo

Vitão estreia e brinca sobre parceria com Royal no FlamengoZagueiro, estreante da noite, e lateral falaram com a imprensa após vitória sobre o Vasco; jogadores trocam elogios lado a lado
O zagueiro Vitão fez sua estreia pelo Flamengo na última quarta-feira (21/1), em vitória categórica no Clássico dos Milhões diante do Vasco. E, após o jogo, ele e o lateral-direito Emerson Royal brincaram sobre a parceria, que deu bastante certo, já que o time pouco sofreu defensivamente. Royal, aliás, começou elogiando o companheiro, com quem revelou que já trabalhou na Seleção Brasileira.
“O Vitão é um jogador que eu já trabalhei na Seleção. Eu conversei muito com ele antes dele vir e falei: “Irmão, vem que você vai ser muito feliz no Flamengo, tem uma estrutura de Europa, o Flamengo propõe jogo, é time grande, vem pra cá e tal”. Aí, ele falou: “Vou, vou. Pode deixar que eu vou chegar. Daqui a uma semana eu estou lá”. Quando saiu que a gente ia jogar, a gente conversou bastante. Ele falou que a gente ia fazer um grande jogo, que Deus colocou esse jogo no nosso caminho para gente poder brilhar dentro de campo. E é um cara ímpar, um jogador fenomenal, que tem uma qualidade incrível com a bola no pé, e a gente falava que não íamos deixar ninguém passar pelo nosso lado, não pode passar nem vento (risos)”, disse o lateral antes de ser interrompido pelo companheiro.
“Você está falando isso só porque eu estou aqui, né? (risos)”, disse Vitão, arrancando risadas dos presentes na zona mista do Maracanã após o clássico.
Veja o momento ao fim do vídeo abaixo
Emerson Royal brincando com Vitão após a vitória do Flamengo sobre o Vasco na zona mista do Maracanã. Jogadores foram dois dos três escolhidos pela assessoria do Fla para responder aos jornalistas após o clássico. pic.twitter.com/eyogxf7C1z
— Felipe Sbardella (@FelipeSbardella) January 22, 2026
Vitão devolve elogios ao companheiro de Flamengo
Vitão, então, relembrou que conhece Emerson Royal desde 17 ou 18 anos, quando atuaram na Seleção de base. Ele elogiou o companheiro, reafirmando, assim, sobre a segurança que o lateral passa para a equipe defensivamente.
“O (Emerson) Royal é um velho conhecido, eu conheço ele desde os 17, 18 (anos). A gente se dá muito bem nos treinos e fica fácil jogar do lado dele. O Royal tem uma qualidade absurda, uma força, uma segurança. Fico feliz pela partida dele hoje, fez uma partidaça e espero seguir ajudando ele da melhor maneira possível”, afirmou o atleta.