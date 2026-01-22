Vitão estreia e brinca sobre parceria com Royal no Flamengo

O zagueiro Vitão fez sua estreia pelo Flamengo na última quarta-feira (21/1), em vitória categórica no Clássico dos Milhões diante do Vasco. E, após o jogo, ele e o lateral-direito Emerson Royal brincaram sobre a parceria, que deu bastante certo, já que o time pouco sofreu defensivamente. Royal, aliás, começou elogiando o companheiro, com quem revelou que já trabalhou na Seleção Brasileira.

“O Vitão é um jogador que eu já trabalhei na Seleção. Eu conversei muito com ele antes dele vir e falei: “Irmão, vem que você vai ser muito feliz no Flamengo, tem uma estrutura de Europa, o Flamengo propõe jogo, é time grande, vem pra cá e tal”. Aí, ele falou: “Vou, vou. Pode deixar que eu vou chegar. Daqui a uma semana eu estou lá”. Quando saiu que a gente ia jogar, a gente conversou bastante. Ele falou que a gente ia fazer um grande jogo, que Deus colocou esse jogo no nosso caminho para gente poder brilhar dentro de campo. E é um cara ímpar, um jogador fenomenal, que tem uma qualidade incrível com a bola no pé, e a gente falava que não íamos deixar ninguém passar pelo nosso lado, não pode passar nem vento (risos)”, disse o lateral antes de ser interrompido pelo companheiro.