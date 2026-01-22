Virginia realiza nova ida a Madri para ver Vini e leva professor de samba na viagem

Profissional viaja com a influenciadora para a capital espanhola com o intuito de ajudá-la a praticar, já que vai perder ensaio na Grande Rio / Crédito: Jogada 10

A apresentadora Virginia aguentou ficar somente duas semanas longe do seu namorado, Vini Jr. Com as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no começo desta semana, a Grande Rio preferiu cancelar um dos ensaios por medida de segurança. Assim, a influenciadora decidiu fazer uma rápida viagem a Madri e matar a saudade do atacante. Com a decisão, ela perderá a apresentação na rua da escola de samba nesta quinta-feira (22). Apesar disso, a produtora de conteúdo não ficará sem ensaiar no período que ficará na capital espanhola. Isso porque Virginia teve a companhia do coreógrafo Carlinhos Salgueiro. O intuito da ida do professor visa a ajudá-la com aulas para aprimorar os seus passos de samba enquanto estiver na Europa.

A decisão em pedir a presença do profissional de dança também ocorreu pela proximidade da realização do Carnaval. Inclusive, resta pouco mais de uma semana para os ensaios técnicos das escolas de samba, que desfilarão na Sapucaí. O retorno da apresentadora ao Brasil está marcado para o próximo sábado (24) e seu destino será logo o Rio de Janeiro. Afinal, a apresentação na quadra da Grande Rio é uma das prioridades em sua programação. Carlinhos Salgueiro embarcou para Madri na noite da última terça-feira (20). Após praticar, Virginia demonstrou evolução em alguns ensaios da Grande Rio. Por outro lado, ela ainda apresenta algumas dificuldades que envolvem coordenação.