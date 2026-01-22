Villagra mostra ansiedade e não descarta estrear pelo Internacional no Gre-Nal: “Clássico muito importante”Volante cita conversas com o técnico Pezzolano e o diretor executivo Fabinho Soldado, além da boa recepção de companheiros do Colorado
O Internacional apresentou o meio-campista Rodrigo Villagra, terceiro reforço da temporada, nesta quinta-feira (22), na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. O volante recebeu do diretor de futebol, Fabinho Soldado, a camisa 5, que antes pertencia a Fernando, seu companheiro de posição. Inclusive, o argentino frisou que está ansioso para fazer seu primeiro jogo pela equipe.
Após a confirmação da contratação de Villagra pelo Colorado, o técnico Paulo Pezzolano citou que o jogador chegou ao Brasil com boa forma física e, a princípio, passa a ficar disponível. Assim, há a possibilidade de o meio-campista realizar sua estreia no Gre-Nal, no próximo domingo (25). Ele aproveitou a oportunidade para ressaltar a relevância da partida.
“Estou apto, bem e disponível para jogar. Um clássico desse tamanho é algo muito importante. Já joguei um River e Boca também. Vai ser algo lindo se eu tiver a possibilidade de jogar”, detalhou o volante.
Ambiente receptivo no Internacional
O jogador também destacou suas valências e que mesmo tendo a preferência em atuar como primeiro volante, o argentino ressalta que costuma contribuir em jogadas ofensivas.
“Me sinto muito à vontade jogando como um camisa 5. Tenho características defensivas, mas também gosto de chegar à frente, ser agressivo”, explicou o meio-campista.
Em seguida, Rodrigo falou sobre clima que encontrou em sua chegada ao Inter.
“Conversei com Pezzolano e Fabinho. Falei com outros companheiros que já estavam aqui. Me receberam muito bem”, indicou Villagra.
Por fim, o meio-campista abordou os rápidos períodos em que viveu nos dois últimos clubes em sua carreira.
“Foi uma passagem curta pelo River e pelo CSKA, mas isso já passou. Agora minha cabeça está no Inter e vou tentar fazer o melhor possível para ir bem no clube. Quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. É um clube grande e estou muito feliz por estar aqui”, concluiu.
Rodrigo Villagra inicialmente assinou por empréstimo com o Internacional até o fim da temporada. Apesar disso, há a possibilidade de o argentino permanecer em definitivo. Isso porque há uma obrigação de compra no vínculo em caso de cumprimento de objetivos. A principal meta seria a participação de Villagra em 60% dos jogos no ano.
Portanto, se obtiver sucesso, o Internacional terá que pagar 4,6 milhões de euros (quase R$ 29 milhões na cotação atual). Por sinal, com o desfecho positivo, os dois clubes concordaram que o CKSA Moscou manterá 10% dos direitos econômicos do jogador e o Colorado se comprometeu a pagar 400 mil dólares (R$ 2,5 milhões na cotação atual) pelo empréstimo.