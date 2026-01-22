Villagra mostra ansiedade e não descarta estrear pelo Internacional no Gre-Nal: “Clássico muito importante”

Volante cita conversas com o técnico Pezzolano e o diretor executivo Fabinho Soldado, além da boa recepção de companheiros do Colorado / Crédito: Jogada 10

O Internacional apresentou o meio-campista Rodrigo Villagra, terceiro reforço da temporada, nesta quinta-feira (22), na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. O volante recebeu do diretor de futebol, Fabinho Soldado, a camisa 5, que antes pertencia a Fernando, seu companheiro de posição. Inclusive, o argentino frisou que está ansioso para fazer seu primeiro jogo pela equipe. Após a confirmação da contratação de Villagra pelo Colorado, o técnico Paulo Pezzolano citou que o jogador chegou ao Brasil com boa forma física e, a princípio, passa a ficar disponível. Assim, há a possibilidade de o meio-campista realizar sua estreia no Gre-Nal, no próximo domingo (25). Ele aproveitou a oportunidade para ressaltar a relevância da partida.

“Estou apto, bem e disponível para jogar. Um clássico desse tamanho é algo muito importante. Já joguei um River e Boca também. Vai ser algo lindo se eu tiver a possibilidade de jogar”, detalhou o volante.

Ambiente receptivo no Internacional O jogador também destacou suas valências e que mesmo tendo a preferência em atuar como primeiro volante, o argentino ressalta que costuma contribuir em jogadas ofensivas. “Me sinto muito à vontade jogando como um camisa 5. Tenho características defensivas, mas também gosto de chegar à frente, ser agressivo”, explicou o meio-campista.

Em seguida, Rodrigo falou sobre clima que encontrou em sua chegada ao Inter. “Conversei com Pezzolano e Fabinho. Falei com outros companheiros que já estavam aqui. Me receberam muito bem”, indicou Villagra. Por fim, o meio-campista abordou os rápidos períodos em que viveu nos dois últimos clubes em sua carreira.