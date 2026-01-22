Versatilidade de Savarino aumenta opções do ataque do Fluminense

Meia venezuelano aceitou a proposta e assinará contrato de quatro anos com o Tricolor das Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

O Fluminense acertou a contratação do terceiro reforço para 2026. Trata-se de Savarino, do Botafogo. O meia venezuelano, de 29 anos, voltou atrás e aceitou a proposta tricolor, nesta última quarta-feira (21), quando foi cortado de última hora do jogo contra o Volta Redonda, pelo Carioca. Portanto, a chegada do camisa 10 do rival atende a um dos pedidos do técnico Luis Zubeldía. No planejamento para a temporada, o técnico Luis Zubeldía pediu a contratação de um jogador capaz de atuar aberto pelos lados do campo, mas com características de meia e que contribua na construção das jogadas. Esse é o papel que o Fluminense projeta para Savarino. Afinal, ele tem capacidade para exercer as duas funções e vai dar mais qualidade nas construções ofensivas ao lado de Lucho Acosta.

Em 2025, Savarino atuou pelo lado esquerdo do ataque, mas tinha liberdade para jogar por dentro e construir jogadas. Também fez função semelhante no Atlético, em 2021, mas atuando pelo lado direito. Contudo, o melhor momento do venezuelano ocorreu jogando centralizado, em 2024, quando o Botafogo conquistou a dobradinha com Libertadores e Brasileirão.

Desejo do Botafogo em negociá-lo mudou decisão de Savarino Foi uma longa novela. Desde dezembro, o Fluminense já tinha um acerto encaminhado com o Botafogo pela transferência. O negócio iria envolver uma compensação financeira e a ida em definitivo do volante Wallace Davi, de 18 anos, para General Severiano. Contudo, faltava o “sim” de Savarino. O meia estava de férias na Venezuela e demorou a retornar por causa da invasão das tropas dos Estados Unidos. Após se reapresentar, Savarino demorou a dar uma resposta. Portanto, o Fluminense se retirou da negociação. Dias depois, o Tricolor voltou a conversar com o estafe do jogador, mas não chegou a um acordo. O presidente Mattheus Montenegro, aliás, chegou a dar a negociação como encerrada. Mas a história ganhou uma reviravolta na véspera da estreia do time principal do Botafogo em 2026. Savarino estava nos planos do técnico Martín Anselmi, mas não estava nos planos da diretoria. Afinal, o Botafogo passa por um momento de recuperação financeira. Com dívidas e um transfer ban para derrubar, o Glorioso tenta arrecadar dinheiro e oxigenar a folha salarial — o que inclui a saída de jogadores de vencimentos altos, como Savarino. Isso, portanto, foi decisivo para a mudança de ares.