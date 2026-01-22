Velo x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Prélio é válido pela rodada 4 desta edição do Campeonato Paulista. Bugre ainda não venceu

Velo Clube e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Benitão, pela rodada 4 do Campeonato Paulista. O time da casa é o 11º lugar, com quatro pontos. Já o Bugre aparece em 14º lugar, com dois.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 20h. Filipe Souza narra, com o suporte de Eduardo Gimenez nos comentários e Júnior Azevedo na reportagem.