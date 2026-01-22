Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco sofreu 10 derrotas nos últimos 15 jogos

Vasco sofreu 10 derrotas nos últimos 15 jogos

Diniz perdeu mais do que venceu no comando do Cruz-Maltino. O treinador possui 41,3% de aproveitamento e está sendo criticado pela torcida
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Clássico dos Milhões disputado ontem no Maracanã foi o 46º jogo do Vasco sob o comando de Fernando Diniz, contando apenas a passagem atual do treinador pelo clube. Com o resultado de 1 a 0 para o Flamengo, o técnico amargou o seu 19º revés pelo Cruz-Maltino. O que impressiona negativamente é que 10 dessas derrotas aconteceram nas últimas 15 partidas, evidenciando o momento turbulento vivido pelo time vascaíno.

A fase negativa começou diante do São Paulo, na 31ª rodada do Brasileirão. Essa derrota por 2 a 0 foi a primeira de cinco consecutivas. Depois o Vasco perdeu para Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. A sequência foi interrompida com a goleada sobre o Internacional, mas o time voltou a perder para o Mirassol e Atlético. Nas fases finais da Copa do Brasil, mais duas derrotas. Uma para o Fluminense e outra para o Corinthians, que custou o título da competição.

LEIA MAIS: Léo Jardim faz jogo com mais defesas e evita vexame em clássico

Quanto as vitórias, são 15 de Fernando Diniz comandando o Vasco. Ou seja, um terço dos jogos que esteve na beira do campo. O treinador também empatou 12 vezes, dando a ele um aproveitamento de 41,3%, o que daria ao Cruz-Maltino a 12ª posição no último Campeonato Brasileiro.

Apesar da má fase e das críticas da torcida, o Vasco mantém plena confiança no trabalho do técnico Fernando Diniz. As contratações feitas até o momento, Johan Rojas, Saldivia, Brenner e Hinestroza, contaram com o aval do treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar