Vasco sofreu 10 derrotas nos últimos 15 jogos

O Clássico dos Milhões disputado ontem no Maracanã foi o 46º jogo do Vasco sob o comando de Fernando Diniz, contando apenas a passagem atual do treinador pelo clube. Com o resultado de 1 a 0 para o Flamengo, o técnico amargou o seu 19º revés pelo Cruz-Maltino. O que impressiona negativamente é que 10 dessas derrotas aconteceram nas últimas 15 partidas, evidenciando o momento turbulento vivido pelo time vascaíno.

A fase negativa começou diante do São Paulo, na 31ª rodada do Brasileirão. Essa derrota por 2 a 0 foi a primeira de cinco consecutivas. Depois o Vasco perdeu para Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. A sequência foi interrompida com a goleada sobre o Internacional, mas o time voltou a perder para o Mirassol e Atlético. Nas fases finais da Copa do Brasil, mais duas derrotas. Uma para o Fluminense e outra para o Corinthians, que custou o título da competição.