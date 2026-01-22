Vasco sofreu 10 derrotas nos últimos 15 jogos

Vasco sofreu 10 derrotas nos últimos 15 jogosDiniz perdeu mais do que venceu no comando do Cruz-Maltino. O treinador possui 41,3% de aproveitamento e está sendo criticado pela torcida
O Clássico dos Milhões disputado ontem no Maracanã foi o 46º jogo do Vasco sob o comando de Fernando Diniz, contando apenas a passagem atual do treinador pelo clube. Com o resultado de 1 a 0 para o Flamengo, o técnico amargou o seu 19º revés pelo Cruz-Maltino. O que impressiona negativamente é que 10 dessas derrotas aconteceram nas últimas 15 partidas, evidenciando o momento turbulento vivido pelo time vascaíno.
A fase negativa começou diante do São Paulo, na 31ª rodada do Brasileirão. Essa derrota por 2 a 0 foi a primeira de cinco consecutivas. Depois o Vasco perdeu para Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. A sequência foi interrompida com a goleada sobre o Internacional, mas o time voltou a perder para o Mirassol e Atlético. Nas fases finais da Copa do Brasil, mais duas derrotas. Uma para o Fluminense e outra para o Corinthians, que custou o título da competição.
Quanto as vitórias, são 15 de Fernando Diniz comandando o Vasco. Ou seja, um terço dos jogos que esteve na beira do campo. O treinador também empatou 12 vezes, dando a ele um aproveitamento de 41,3%, o que daria ao Cruz-Maltino a 12ª posição no último Campeonato Brasileiro.
Apesar da má fase e das críticas da torcida, o Vasco mantém plena confiança no trabalho do técnico Fernando Diniz. As contratações feitas até o momento, Johan Rojas, Saldivia, Brenner e Hinestroza, contaram com o aval do treinador.