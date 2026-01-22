Vasco mapeia mercado e busca reforços nos três setores do time; saiba as posições

Cruz-Maltino avalia a necessidade de acirrar disputa dentro do elenco e três contratações aparecem como prioridade / Crédito: Jogada 10

Apesar de já ter fechado quatro contratações, o Vasco ainda está no mercado em busca de reforços. A venda de Rayan dará um novo fôlego financeiro ao clube, que pretende usar parte do dinheiro para trazer jogadores. As carências do elenco já foram apontadas e agora o Cruz-Maltino está analisando as opções. O Vasco entende que possui um time titular competitivo, mas é necessário acirrar a disputa em determinadas posições. A começar pela lateral-esquerda. Lucas Piton conta com o prestígio de Fernando Diniz, mas o treinador quer contar com um jogador que tenha mais força física e intensidade. Cuiabano é o nome da vez, mas a negociação não é simples.

O lateral-esquerdo não está sendo utilizado pelo Nottingham Forest. No entanto, o clube inglês tem o desejo de emprestá-lo ao Rio Ave, de Portugal, que também pertence a Evangelos Marinakis. Cuiabano demonstrou interesse em retornar ao Brasil e mas tem o Botafogo como prioridade, porém não se opõe em jogar no Vasco caso o Glorioso não tenha condições de contratá-lo. O Cruz-Maltino estuda apresentar uma proposta e o Cruzeiro também demonstrou interesse no jogador. Meio e ataque também em pauta No meio-campo, Barros é o titular como primeiro volante, porém é jovem e a tendência é de que sofra oscilação durante a temporada. Dessa forma, o Vasco busca uma boa opção no mercado, mas no momento ainda não há nada além de sondagens. A posição conta com Hugo Moura como substituto imediato e Jair, que se recupera de lesão e só retorna no segundo semestre. Como segundo volante titular, Thiago Mendes tem a confiança da comissão técnica, mas a má fase de Tchê Tchê causa preocupação sobre a posição. JP tem sido observado e tem ganhado pontos com Fernando Diniz, fazendo com que um reforço no momento não seja uma prioridade.