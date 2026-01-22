Vanderlan, ex-Palmeiras, passa por cirurgia no cérebro, e Bragantino atualiza situação

A malformação arteriovenosa cerebral, ou MAV, é uma alteração congênita nos vasos sanguíneos do cérebro, ou seja, a pessoa já nasce com ela. Normalmente, o sangue sai das artérias, passa por vasos bem pequenos (capilares) e só depois chega às veias. Esses capilares funcionam como um “freio”, controlando a pressão do sangue.

Na MAV, esse “freio” não existe. As artérias se ligam diretamente às veias, fazendo com que o sangue passe muito rápido e sob alta pressão. Com o tempo, isso pode deixar os vasos frágeis, aumentando o risco de rompimento e sangramento no cérebro.

O tratamento varia conforme cada pessoa, levando em conta fatores como idade, sintomas, tamanho e localização da MAV, além da presença ou não de sangramento prévio. Em alguns casos, apenas o acompanhamento médico regular é suficiente. Em outros, pode ser indicada a cirurgia para retirada da malformação, a embolização (um procedimento feito por dentro dos vasos para bloquear o fluxo anormal) ou a radiocirurgia, que utiliza radiação precisa para fechar a MAV ao longo do tempo. Muitas vezes, essas abordagens são combinadas para maior segurança. A escolha do tratamento deve sempre ser individualizada e decidida por uma equipe especializada, buscando o melhor equilíbrio entre eficácia e risco para o paciente.