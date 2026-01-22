Trio ex-ESPN já tem data para estrear novo programa na TV; confira agenda

Trio ex-ESPN já tem data para estrear novo programa na TV; confira agendaCom nomes consagrados do jornalismo esportivo, a atração irá ao ar ainda em janeiro, com exibição multiplataforma
A TV Brasil já tem data e hora definidas para a estreia do Trio de Ataque: segunda-feira, 26 de janeiro, às 18h. O programa com nomes consagrados do jornalismo esportivo vai ao ar a primeira vez na próxima semana e abrirá oficialmente a nova faixa semanal de debates esportivos da emissora pública.
A atração ocupará o início da noite das segundas-feiras, entre 18h e 19h, mas também terá transmissão simultânea pela Rádio Nacional, que exibirá o conteúdo às 20h em toda a sua rede. O horário marca a aposta da EBC em alcançar o público que acompanha esporte e debate logo após o expediente.
No comando do programa estarão Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro, jornalistas que dividem uma longa trajetória profissional. O reencontro do trio acontece agora em um formato semanal, pensado para conversas abertas e análise crítica do futebol.
“Temos história juntos, agora retomada com a mesma alegria e empolgação. Em um cenário de jornalismo na área de esportes em que vigora uma censura velada e uma autocensura, em detrimento do jornalismo e a favor do negócio da indústria do esporte, estaremos em espaço onde falaremos de tudo. E de todos. Vamos fazer jornalismo, mas também com leveza”, anunciou Kfouri.
Exibição do Trio de Ataque
Além da TV aberta, a atração também contará com exibição no YouTube da TV Brasil. Essa estratégia visa colocar o trio em destaque e ampliar o alcance digital da atração, dialogando com os novos hábitos de consumo.
O programa aposta no futebol como ponto de partida para discutir temas que extrapolam o campo. Ainda segundo a EBC, a proposta desenhada inclui espaço para questões sociais, culturais e do cotidiano, a fim de dilatar o debate ao resultado das partidas.
José Trajano, por exemplo, descreve a atração como uma grande conversa entre amigos que convivem há décadas. Para ele, o diálogo, apesar de envolto à modalidade, se expande naturalmente para outros assuntos que atravessam a vida pública e cultural do país.
Trio ex-ESPN acerta com a TV Brasil
Segundo o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, o acordo para levar os comentaristas à emissora ocorreu durante um jantar em São Paulo. O encontro serviu para Andre Basbaum, presidente da Empresa Brasil de Comunicação, alinhar todos detalhes diretamente com Kfouri e Trajano.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar