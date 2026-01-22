Trio ex-ESPN já tem data para estrear novo programa na TV; confira agenda

Exibição do Trio de Ataque

Além da TV aberta, a atração também contará com exibição no YouTube da TV Brasil. Essa estratégia visa colocar o trio em destaque e ampliar o alcance digital da atração, dialogando com os novos hábitos de consumo.

O programa aposta no futebol como ponto de partida para discutir temas que extrapolam o campo. Ainda segundo a EBC, a proposta desenhada inclui espaço para questões sociais, culturais e do cotidiano, a fim de dilatar o debate ao resultado das partidas.

José Trajano, por exemplo, descreve a atração como uma grande conversa entre amigos que convivem há décadas. Para ele, o diálogo, apesar de envolto à modalidade, se expande naturalmente para outros assuntos que atravessam a vida pública e cultural do país.

Trio ex-ESPN acerta com a TV Brasil

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, o acordo para levar os comentaristas à emissora ocorreu durante um jantar em São Paulo. O encontro serviu para Andre Basbaum, presidente da Empresa Brasil de Comunicação, alinhar todos detalhes diretamente com Kfouri e Trajano.

