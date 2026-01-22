Treta com Valentim faz Sampaoli virar manchete pelo mundo: “Chamado de anão”

Treinadores de América-MG e Atlético discutiram asperamente após anulação de um gol do Galo, e episódio gerou repercussão no mundo do futebol / Crédito: Jogada 10

A confusão entre Alberto Valentim e Jorge Sampaoli, no empate em 1 a 1 entre América-MG e Atlético, pelo Campeonato Mineiro, na última quarta-feira (21), ganhou repercussão mundial. Diversos veículos citaram o bate-boca acalorado entre os treinadores dentro de campo no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O comandante do Galo não reagiu bem às provocações do técnico do Coelho.

O clima pesou no fim do primeiro tempo, após a anulação de um gol do Galo. Sampaoli protestou com a decisão do árbitro, mas viu Valentim reagir à atitude do rival, passando a discutir com o argentino. Ambos tiveram que ser contidos por seguranças.

Na Argentina, o “Olé” tratou de elucidar a cena. O jornal citou o gesto feito com as mãos por Valentim no momento da discussão. “O quente embate entre Sampaoli e um técnico rival, que o chamou de anão”, destacou o periódico da capital argentina. Na França, o acalorado entrevero e o chamado de anão também ganharam destaque no jornal “L’Équipe”.

“Chamado de anão por outro treinador no Brasil, Jorge Sampaoli perde a paciência após partida”, escreveu o diário. Sampaoli também vira notícia na Espanha e Chile Na Espanha, o “Marca” afirmou que Alberto Valentim “zombou” da altura de Sampaoli. “Ele zomba da altura de Sampaoli e isso acaba em uma grande briga: tiveram que tirá-lo de campo! Em questão de segundos, jogadores e membros das duas comissões técnicas se viram envolvidos em uma confusão generalizada que obrigou a intervenção de árbitros e seguranças”.