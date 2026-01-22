Torcedores invadem treino do Alianza Lima e agridem jogadores

Torcedores invadem treino do Alianza Lima e agridem jogadoresImprensa peruana relata agressões a Paolo Guerrero e Advíncula em meio a grave crise no clube
Torcedores do Alianza Lima invadiram o centro de treinamentos do clube nesta quinta-feira (22) e protagonizaram momentos de tensão ao discutir com jogadores do elenco. De acordo com a imprensa peruana, o atacante Paolo Guerrero, ex-Corinthians, Flamengo e Internacional, e o lateral Luis Advíncula, contratado no início da temporada, teriam sido agredidos durante o tumulto.
Até o momento da publicação dessa matéria, nem o clube nem os atletas envolvidos haviam se manifestado oficialmente sobre o ocorrido.
Mesmo em meio à crise, o Alianza Lima segue com compromisso marcado na fase preliminar da Libertadores. A equipe peruana enfrentará o 2 de Mayo, do Paraguai, com o jogo de ida marcado para o dia 4 de fevereiro, fora de casa, e a partida de volta no dia 11, em Lima.
A invasão dos torcedores ocorreu em um momento delicado para o clube, que também lida com outra grave situação fora de campo. Isto porque uma mulher argentina apresentou denúncia de abuso sexual contra Miguel Trauco, Carlos Zambrano e Sergio Peña. Segundo a denúncia, o caso teria ocorrido em um hotel em Montevidéu, durante a pré-temporada do time na capital uruguaia.