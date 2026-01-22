Torcedores invadem treino do Alianza Lima e agridem jogadores

Imprensa peruana relata agressões a Paolo Guerrero e Advíncula em meio a grave crise no clube / Crédito: Jogada 10

Torcedores do Alianza Lima invadiram o centro de treinamentos do clube nesta quinta-feira (22) e protagonizaram momentos de tensão ao discutir com jogadores do elenco. De acordo com a imprensa peruana, o atacante Paolo Guerrero, ex-Corinthians, Flamengo e Internacional, e o lateral Luis Advíncula, contratado no início da temporada, teriam sido agredidos durante o tumulto. LEIA MAIS: Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada

Até o momento da publicação dessa matéria, nem o clube nem os atletas envolvidos haviam se manifestado oficialmente sobre o ocorrido.