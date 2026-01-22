Tite elogia postura do Cruzeiro, mas frisa: “Efetividade conta no futebol”

Técnico do time celeste destaca misto de sentimentos após revés para o Democrata-GV e comenta sobre estreia de Gerson / Crédito: Jogada 10

O técnici Tite gostou da postura do Cruzeiro na derrota para o Democrata-GV, nesta quinta-feira (22), pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, no Mineirão. Em coletiva, o treinador ressaltou as chances de gols criadas, as boas defesas do goleiro Thulio, mas também demonstrou chateação pela falta de eficiência do ataque. “Resultado negativo, grupo chateado pela derrota. Não queríamos que fosse assim. O desempenho não foi aquilo que traduziu o placar. O volume, as oportunidades. Talvez, as construções e as iniciações que tivemos no último terço do gramado, (faltou) um pouquinho mais de lucidez e precisão. Pelo início de temporada, se justifica a nossa imprecisão nas finalizações. Em alguns momentos, o goleiro. Mas o desempenho da equipe não traduz a derrota que aconteceu hoje”, destacou.

“Buscamos a nossa classificação em primeiro. Não traduziu o que produzimos no próprio resultado. A efetividade conta no futebol. É um dos aspectos fundamentais traduzir o melhor futebol em gol. Mas fiquei contente com o desempenho da equipe. Confesso para vocês. Não gosto de perder, não vou dormir legal. Estamos chateados”, garantiu.

Time em formação Nesta quinta, Tite acionou novas peças, como Gerson e Villarreal, que fizeram suas estreias pelo Cruzeiro. Ele pontuou que a comissão ainda está conhecendo o grupo. No entanto, o treinador tem consciência da necessidade de fazer ajustes a uma semana da estreia no Campeonato Brasileiro. “É desafiador, porém, é desafiador para todas as grandes equipes. O tempo que nós temos é o mesmo tempo dos outros. Temos que ter a competência, correr alguns riscos. Estamos conhecendo alguns atletas. Estou falando especificamente do Néiser de estar e retomar uma recuperação. Entrou em um jogo importante”, completou. Estreia de Gerson O treinador também comentou sobre a estreia de Gerson, que atuou por 74 minutos contra o Democrata. Durante 17 desses minutos, ele jogou ao lado de Christian, que muitos entendem ser o jogador a deixar o time titular para que o camisa 97 entre. Tite citou a versatilidade dos dois e a possibilidade de ambos jogarem.

“Quando tem o Gerson, que faz externo e meia, ele vai dividir ações de criação por dentro. O Christian pode jogar numa segunda posição de meio-campo, pode jogar pelo lado esquerdo, há versatilidade nesses jogadores. Porque, inevitavelmente, durante os jogos, vai acabar acontecendo, como acabou acontecendo neste momento,” afirmou. Agora, o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Atlético-MG. Aliás, o clássico, disputado na Arena, em Belo Horizonte, será no domingo (25), às 18h (de Brasília). “O mesmo tempo (de preparação) que nós temos vão ter outras equipes. O que tem de diferença é que nós temos 24 horas a menos que o nosso adversário para o clássico de domingo. Seria irresponsável se eu colocasse toda equipe para jogar e ter uma sequência de jogos tão forte. Não é só quinta para domingo. É quinta para domingo, para quinta. Então, temos que olhar mais aberto e tem que usar o grupo todo.”, explicou o Tite.