Textor pede “tranquilidade” e espera ajuda de “amigos” para o Botafogo

Textor pede “tranquilidade” e espera ajuda de “amigos” para o BotafogoClube atravessa grave crise financeira
Em meio à turbulência financeira que o Botafogo atravessa, o controlador da SAF do Glorioso, John Textor, prega “tranquilidade” aos seus pares do clube-empresa e garante que vai resolver as pendências mais urgentes do Mais Tradicional. No entanto, a instituição atrasou o pagamento de jogadores e trabalha com a possibilidade de o transfer ban não cair a curto prazo. O Alvinegro, assim, não pode registrar reforços. A situação é, portanto, delicada.
O Godfather insiste que o clube está próximo de receber um aporte de 50 milhões de dólares (R$ 264,2 milhões) para atacar dívidas e minimizar o caos. Este investimento, segundo o site “ge”, chegaria das mãos de “amigos” do big boss norte-americano. Publicamente, porém, o mandachuva está em silêncio.
Apesar da confiança de Textor, não há data estimada para este aporte cair na conta da SAF Botafogo.
Para minimizar as turbulências econômicas, o Botafogo vendeu o volante Marlon Freitas para o Palmeiras, o zagueiro David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia, e o meia-atacante Savarino para o Fluminense. A ordem, então, é cortar gastos em todos os departamentos, inclusive nas categorias de base.
