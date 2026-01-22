Textor pede “tranquilidade” e espera ajuda de “amigos” para o Botafogo

Em meio à turbulência financeira que o Botafogo atravessa, o controlador da SAF do Glorioso, John Textor, prega “tranquilidade” aos seus pares do clube-empresa e garante que vai resolver as pendências mais urgentes do Mais Tradicional. No entanto, a instituição atrasou o pagamento de jogadores e trabalha com a possibilidade de o transfer ban não cair a curto prazo. O Alvinegro, assim, não pode registrar reforços. A situação é, portanto, delicada.

O Godfather insiste que o clube está próximo de receber um aporte de 50 milhões de dólares (R$ 264,2 milhões) para atacar dívidas e minimizar o caos. Este investimento, segundo o site “ge”, chegaria das mãos de “amigos” do big boss norte-americano. Publicamente, porém, o mandachuva está em silêncio.