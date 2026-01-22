Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico do sub-20 do Águia de Marabá morre uma semana após acidente trágico

Ronan Tyezer, de 44 anos, estava internado em coma induzido em hospital em Gurupi, no Tocantins, mas não resistiu
Faleceu nesta quinta-feira (22/1) o técnico Ronan Tyezer, do time sub-20 do Águia de Marabá (PA), que disputou a Copinha 2026. Aos 44 anos, o comandante teve morte encefálica anunciada em nota oficial do clube através das redes sociais.

Tyezer estava no acidente da última quinta-feira (15/1), que vitimou o preparador físico Hecton Alves, nas proximidades das cidades de Fátima e Crixás do Tocantins. A equipe, afinal, retornava após a participação na Copinha. Assim, segundo o “ge”, Tyezer estava internado em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins.

“Infelizmente foi confirmada a morte do treinador do sub 20, Ronan Tyezer, um marabaense muito querido e respeitado. Que Deus conforte a família e os amigos enlutados”, diz o clube em nota.

Ronan Tyezer fez história com o Marabá ao classificar a equipe pela primeira vez à segunda fase da Copinha. Na ocasião, a equipe caiu nos pênaltis para o Juventude. Na fase de grupos, levou o time à vitória contra Taubaté (SP) e Estrela de Março (BA).

Relembre o acidente do time sub-20 do Águia

Relatos iniciais e a nota oficial do clube apontavam imprudência de terceiros como causa provável. O ônibus da delegação, afinal, colidiu violentamente com a traseira de um caminhão boiadeiro. O veículo de carga estaria parado na rodovia e sem nenhuma sinalização luminosa, o que dificultou a visibilidade do motorista.

Apesar da gravidade do impacto, os jogadores tiveram mais sorte. Segundo informações preliminares e áudios enviados pelos próprios atletas, o elenco sofreu apenas escoriações. O susto foi grande, mas nenhum jogador corre risco de morte.

