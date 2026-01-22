Técnico do sub-20 do Águia de Marabá morre uma semana após acidente trágico

Ronan Tyezer, de 44 anos, estava internado em coma induzido em hospital em Gurupi, no Tocantins, mas não resistiu / Crédito: Jogada 10

Faleceu nesta quinta-feira (22/1) o técnico Ronan Tyezer, do time sub-20 do Águia de Marabá (PA), que disputou a Copinha 2026. Aos 44 anos, o comandante teve morte encefálica anunciada em nota oficial do clube através das redes sociais. Tyezer estava no acidente da última quinta-feira (15/1), que vitimou o preparador físico Hecton Alves, nas proximidades das cidades de Fátima e Crixás do Tocantins. A equipe, afinal, retornava após a participação na Copinha. Assim, segundo o “ge”, Tyezer estava internado em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins.

“Infelizmente foi confirmada a morte do treinador do sub 20, Ronan Tyezer, um marabaense muito querido e respeitado. Que Deus conforte a família e os amigos enlutados”, diz o clube em nota. Ronan Tyezer fez história com o Marabá ao classificar a equipe pela primeira vez à segunda fase da Copinha. Na ocasião, a equipe caiu nos pênaltis para o Juventude. Na fase de grupos, levou o time à vitória contra Taubaté (SP) e Estrela de Março (BA). Relembre o acidente do time sub-20 do Águia Relatos iniciais e a nota oficial do clube apontavam imprudência de terceiros como causa provável. O ônibus da delegação, afinal, colidiu violentamente com a traseira de um caminhão boiadeiro. O veículo de carga estaria parado na rodovia e sem nenhuma sinalização luminosa, o que dificultou a visibilidade do motorista.